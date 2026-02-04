La Comunidad lideró el crecimiento del gasto turístico internacional en 2025 con 17.800 millones, un 11,1% más

Archivo - Turistas con maletas por el centro de la ciudad, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid alcanzó en 2025 el mayor gasto turístico de procedencia internacional de España, con 17.895,87 millones de euros, lo que representa un 11,1% más que en 2024.

Se trata del único crecimiento de doble dígito registrado entre las comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional, situada en el 6,8%. Así figura en el balance del pasado ejercicio conocido este miércoles por el Consejo de Gobierno y elaborado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a partir de las encuestas FRONTUR y EGATUR del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe señala que la región presentó la mayor diferencia entre el aumento de las llegadas, que avanzaron un 3,3% hasta los 9.111.879 turistas, y el crecimiento del gasto total (+11,1%), según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Esta brecha, cercana a los ocho puntos porcentuales --frente a los tres a nivel nacional-- refleja una mejora sustancial en la rentabilidad del sector, favorecida principalmente por el alargamiento de las estancias, que pasaron de 5,96 a 6,44 días de media.

Como consecuencia de esta evolución, los viajeros procedentes del exterior permanecen más tiempo en la Comunidad de Madrid que en destinos como Cataluña o Baleares. Además, cerca de un millón de viajeros optaron por alojarse fuera de la capital.

CERCA DE 2.000 EUROS DE GASTO MEDIO

Madrid reforzó así en 2025 su posición como comunidad autónoma con el gasto medio por visitante más elevado, alcanzando los 1.964 euros. En términos de estacionalidad, se sigue impulsando una distribución equilibrada de la demanda a lo largo del año y se han registrado crecimientos significativos en meses como enero y febrero, y repuntes destacados en octubre (9,1%), coincidiendo con la celebración de la Hispanidad, y en diciembre (8,5%), durante el periodo navideño.

Estados Unidos se mantiene como principal país emisor por volumen total de viajeros y de gasto, con 3.332,5 millones de euros, un 26,1% más que el año anterior. Le siguieron México y Colombia, con 2.091,4 y 1.385,8 millones de euros respectivamente.

De los 10 mercados internacionales en el ranking por volumen de gasto, siete corresponden a destinos de larga distancia, destacando especialmente los crecimientos interanuales de China, Francia y Argentina, con incrementos superiores al 30%.

MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA

La mejora de la conectividad aérea se ha convertido en una de las principales palancas estratégicas para reforzar la competitividad del destino y determinar qué mercados pueden crecer y qué tipo de turista llega a la región.

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha alcanzado un avance histórico en este ámbito y dispone actualmente de 11 rutas directas con Asia y 15 con Estados Unidos y Canadá, a lo que se suma el refuerzo de la capacidad aérea con los países iberoamericanos, considerados prioritarios.

Entre 2023 y 2025 se han incorporado nuevas conexiones estratégicas como Doha, que establece un enlace estable con Oriente Medio; Tokio, que consolida la llegada de turismo japonés; Orlando, que amplía la presencia en Estados Unidos más allá de las zonas costeras; Shenzhen y Guangzhou, que permiten acceder a China más allá de Pekín y Shanghái, y a Seúl, uno de los mercados con mayor crecimiento en Asia.

De cara a 2026, están previstas rutas que seguirán fortaleciendo la proyección exterior de Madrid. Estas son Toronto, Filadelfia y Newark; Monterrey, que conecta directamente con una de las ciudades más dinámicas de México, y Fortaleza, en Brasil.