La Comunidad llama a la calma y la concordia ante el regreso oficial del Rayo a Vallecas frente al Athletic

Archivo - Varios aficionados antes del encuentro de fútbol entre Rayo Vallecano y Racing Club de Santander, en el Estadio de Butarque, a 5 de septiembre de 2026, en Leganés, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha llamado este viernes a la "calma, la responsabilidad y la concordia" ante el regreso este sábado del Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas para disputar frente al Athletic Club su primer partido oficial en el recinto desde que estalló este verano el conflicto por el campo.

"Mañana vuelve el fútbol a Vallecas. Desde la Comunidad de Madrid llamamos a la calma, la responsabilidad y la concordia. Ninguna forma de violencia cabe en el deporte y tiene el rechazo del conjunto de la sociedad", ha señalado el consejero a través de la red social 'X'.

De Paco ha cerrado su mensaje asegurando que "el Rayo tendrá el estadio que se merece" y pidiendo "confianza" en vísperas del encuentro de La Liga frente al Athletic.

El llamamiento a la calma del consejero se produce una semana después de que el club denunciara actos vandálicos en el palco de autoridades del estadio durante la noche previa a la celebración del Trofeo de Vallecas. La entidad calificó lo sucedido de "asalto" y lo vinculó con una supuesta campaña de "acoso, extorsión e intimidación" contra su presidente, Raúl Martín Presa, y su entorno.

La Comunidad condenó entonces "cualquier tipo de acto de vandalismo" y De Paco ya advirtió de que ese "no es el camino para resolver los problemas del estadio".

PITADA Y "BUFANDEO" CONTRA PRESA

La Plataforma ADRV ha convocado a la afición a protestar contra la gestión del club bajo el lema 'SOS Rayo. Presa vete ya' con diferentes acciones previstas a lo largo de este sábado para reclamar la salida de su presidente.

La jornada comenzará a las 11 horas en la Plaza del Rayismo, junto al Mercado de Numancia, con un puesto de material y la venta de bufandas con el lema 'SOS Rayo-Presa vete ya'.

Coincidiendo con el encuentro, los convocantes llaman a realizar además una pitada y un "bufandeo". "Durante el partido, la protesta continúa", recoge el cartel difundido por los aficionados.

En el video difundido por varias entidades ligadas a la afición vallecana, entre ellas Bukaneros, se insiste en que la vuelta al campo no supone que se haya solucionado el conflicto. "El sábado volvemos a casa, pero que nadie confunda volver al estadio con solucionar el problema", sostiene la plataforma, que pide que el rechazo a Presa se escuche tanto "en la grada" como "en la calle".

MÁS DE DOS MESES DE CONFLICTO POR VALLECAS

El Rayo ya regresó al recinto el pasado fin de semana para disputar el Trofeo de Vallecas, de carácter amistoso, pero el partido ante el Athletic supondrá la vuelta de la competición oficial después de que la crisis abierta a finales de julio obligara al conjunto franjirrojo a disputar fuera de su campo sus primeros encuentros como local.

La Comunidad dictó entonces una orden para extinguir la concesión del estadio al Rayo por los incumplimientos que atribuye al club e incorporó una suspensión cautelar después de que una primera auditoría detectara, según el Ejecutivo autonómico, graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

La cautelar fue levantada el 14 de septiembre tras una segunda auditoría que concluyó que las instalaciones inspeccionadas se encontraban "operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario" y constató una mejora material y documental "muy significativa".

De Paco ya confiaba entonces en que el partido de octubre frente al Athletic pudiera convertirse en el regreso del Rayo a su estadio, una vez descartada por falta de margen la vuelta para el encuentro ante el Espanyol.

El levantamiento de la cautelar no ha supuesto, sin embargo, el cierre del procedimiento para extinguir la concesión. La Comunidad mantiene que el club incumplió sus obligaciones de conservación y considera que no debe continuar gestionando el recinto.

EL RAYO SEGUIRÁ JUGANDO EN VALLECAS

El Gobierno regional ha insistido durante las últimas semanas en separar la gestión futura del estadio de la permanencia deportiva del Rayo en el barrio.

De Paco ha explicado que cuando culmine la extinción de la concesión se establecerá un "periodo transitorio" para garantizar que el equipo pueda continuar jugando en Vallecas hasta que exista un nuevo concesionario. La extinción, según indicó el consejero, será efectiva tras el correspondiente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

La Comunidad también mantiene su proyecto de reforma integral del estadio y ha garantizado que el recinto seguirá siendo de titularidad pública, tendrá uso deportivo y continuará acogiendo al Rayo Vallecano.

El Ejecutivo autonómico plantea ampliar el aforo y modernizar unas instalaciones que considera que, pese a reunir ya las condiciones necesarias para su utilización, necesitan una intervención para estar "a la altura del equipo, la afición y el barrio".