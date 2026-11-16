La Comunidad denunciará el "acoso" a la consejera de Educación en sus actos por parte de "activistas"

Numerosas personas durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha informado este lunes que la Comunidad de Madrid denunciará las "situaciones de acoso" que se producen en sus actos por parte de "activistas violentos" desde que los profesores se encuentran en huelga indefinida.

"Voy a ejercitar las acciones penales correspondientes para que se depuren no solo las eventuales responsabilidades individuales de quienes están cometiendo este acoso, sino, en su caso, las que puedan corresponder a los miembros del comité de huelga como inductores", ha avanzado Zarzalejo desde la Consejería de Educación, donde ha exigido a la Delegación del Gobierno que actúe "con contundencia" ante estas acciones "no autorizadas" cuando se cumple un mes de movilizaciones del profesorado.

La rueda de prensa ha comenzado mostrando imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana cuando antes de su llegada a un acto de FP Dual los profesores "han entrado por la fuerza, han forzado las puertas y han empujado a los trabajadores de seguridad del centro". El acto se ha suspendido "para garantizar la seguridad", según recomendaciones de la Policía Nacional.

Considera la consejera que los actos de las últimas semanas cada vez cuentan "con mayor violencia" y además, según ha señalado, "perjudica a las actividades de terceros". Asimismo, ha subrayado que "estos grupos de activistas violentos no representan a la mayoría de los docentes, que también están siendo agraviados por estas minorías radicales que quieren imponer".

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