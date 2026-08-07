La Comunidad de Madrid califica como apta para baño el agua del Pantano de San Juan tras el incendio de la Sierra Oeste

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha calificado como apta para el baño la calidad del agua del Pantano de San Juan tras el gran incendio que ha asolado la Sierra Oeste.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha informado que las muestras de agua recogidas en los puntos de muestreo situados en las playas de El Muro y Virgen de la Nueva, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, así como en la Playa de Alberche, en Aldea del Fresno.

El resultado, según añade el Gobierno regional, ha sido comunicado a los respectivos ayuntamientos, que podrán adoptar, si lo consideran necesario, las medidas oportunas para ordenar el acceso a estas zonas destinadas al baño.

No obstante, en lo relativo al uso de la lámina de agua para actividades recreativas, de navegación y ocio, la Comunidad ha señalado que será la Confederación Hidrográfica del Tajo la encargada de levantar, en su caso, la prohibición vigente sobre estos usos.