La Comunidad de Madrid cierra agosto con 995 trabajadores en ERTE

Archivo - Archivo.- Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de agosto en la Comunidad de Madrid en 995, lo que supone 45 más que un mes antes.

En concreto, a cierre del octavo mes del año había 482 hombres y 513 mujeres en ERTE en la Comunidad de Madrid, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total a cierre del octavo mes del año, 334 personas estaban en ERTE parcial y 661 en ERTE total.

Al finalizar el mes, 882 estaban en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con 423 hombres y 459 mujeres.

Además, otros 113 estaban en un ERTE de fuerza mayor, de los que 75 eran hombres y 42, mujeres.

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de agosto en 12.214 personas (11.922 de media en el mes).