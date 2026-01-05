La Comunidad de Madrid cierra el año 2025 con 952 trabajadores en ERTE

Archivo - Fachada de una Oficina del SEPE - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cerró el año 2025 con un total de 952 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, a cierre de 2025 había 493 hombres y 459 mujeres en ERTE en la Comunidad de Madrid, con 235 personas en ERTE parcial y 717 en ERTE total.

Al finalizar el año, 788 trabajadores estaban en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con 438 hombres y 350 mujeres.

Además, otros 164 se han acogido al ERTE por causas de fuerza mayor ajenas a las modalidades por pandemia al cierre del año 2023, de ellos 55 hombres y 109 mujeres.

A nivel nacional, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situaron a cierre de año en 10.579, de los que 2.720 estaban en un ERTE por fuerza mayor; 6.961 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 898 en el mecanismo RED de automoción.