La Comunidad de Madrid coloca 500 millones a cinco años en su segunda emisión de bonos verdes

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha colocado 500 millones de euros a cinco años a través de la segunda emisión pública que la región hace bajo el Estándar Europeo de Bonos Verdes, según han informado fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Esta operación marca "un hito" en el mercado de finanzas sostenibles del Viejo Continente y consolida el "liderazgo" de Madrid como emisor de referencia de este tipo de bonos, siendo la única región europea que los emite y la primera de España en cerrar dos emisiones este año.

La emisión ha alcanzado una demanda de 2.800 millones de euros por parte de 46 cuentas inversoras, con un cupón del 2,976%. De esta manera, el diferencial sobre el bono del Tesoro al mismo plazo se ha reducido desde los nueve puntos básicos iniciales hasta los 5 finales, el más estrecho alcanzado nunca por la región y poniendo de manifiesto la confianza de los inversores en la economía madrileña.

Por distribución geográfica, el 74% de los bonos se han colocado entre inversores extranjeros, destacando Francia con un 21%, Alemania con un 18%, Italia con un 12% y Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo con un 8%.

En cuanto al tipo de inversor, predomina la demanda registrada por los bancos y banca privada, con un 44% del volumen total, gestoras de fondos, con un 36%, y bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13%. La emisión ha sido dirigida por BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander.

"La Comunidad de Madrid destaca por su disciplina fiscal histórica, registrando una ejecución presupuestaria mejor que la media regional (-0,3% frente al -0,4% del PIB). Esta posición fiscal excepcional proporciona una base sólida para la emisión y refuerza la confianza de los inversores en la capacidad de pago de la región", han subrayado desde la Consejería que lidera Rocío Albert.