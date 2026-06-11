La Comunidad de Madrid convoca nuevas audiciones para ampliar el elenco de su Ballet Español con 11 plazas

Ballet Español de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha convocado nuevas audiciones para ampliar el elenco de su Ballet Español con un total de 11 plazas, para apuntalar su estructura artística y seguir apostando por el talento emergente y la excelencia interpretativa.

En concreto, del total de 11 plazas, siete corresponden al cuerpo principal de baile --cuatro para hombres y tres para mujeres-- y cuatro a meritorios --dos plazas destinadas a hombres y las otras dos a mujeres--, a informado el Gobierno regional en un comunicado.

El proceso estará abierto a intérpretes con una sólida formación y experiencia en las distintas disciplinas de la danza española. Las audiciones se desarrollarán conforme a las bases establecidas en la convocatoria oficial, disponibles en la web de Teatros del Canal, donde se detallan los requisitos de participación, la documentación necesaria, el calendario del proceso de selección y las condiciones de contratación.