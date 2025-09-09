La Comunidad de Madrid insiste al Gobierno en que le pague los 2.200 millones que "debe" para dependencia

Archivo - Imagen de recurso de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una visita. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha insistido al Gobierno central que pague los 2.200 millones de euros que "debe" desde que Pedro Sánchez es presidente en materia de financiación de atención a la dependencia.

Así lo ha señalado al ser preguntada en Leganés por las medidas propuestas por el Ejecutivo central para destinar el "ahorro" que aseguran que habría en intereses de aceptar la Comunidad de Madrid la propuesta de quita de deuda.

En cambio, Dávila ha esgrimido que lo que le "preocupa" es la atención a la dependencia y "no que en manos del independentismo, para estar y para permanecer en el poder, adopte decisiones que no favorecen al conjunto de España".

Es por ello que ha vuelto a plantear esta reclamación, argumentando que el Gobierno de España debería aportar "el 50%" de los fondos destinados a la atención a la dependencia, pero que actualmente para la Comunidad de Madrid "solo está aportando el 27%".

"Desde que gobierna Sánchez son más de 2.200 millones los que debe solo en atención a la dependencia. Eso es lo que realmente nos preocupa", ha zanjado.