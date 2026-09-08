La Comunidad de Madrid lidera en España los resultados de PISA 2025 en Ciencias y Matemáticas y queda segunda en Lectura

Archivo - Alumnos durante el primer examen de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha obtenido la puntuación más alta de España en Ciencias y Matemáticas en el 'Informe PISA 2025' y se ha situado en segunda posición en Lectura, a dos puntos de Asturias, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, recogidos por Europa Press.

En concreto, los estudiantes madrileños alcanzan 495 puntos en Ciencias, 477 en Matemáticas y 469 en Lectura. Estas calificaciones sitúan a la región por encima de la media española y del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) en estas tres competencias.

En Matemáticas, Madrid se ha situado 20 puntos por encima del conjunto nacional (457), y en 14 puntos tanto a la OCDE como a la UE, ambas con 463. Tras la región se encuentran Castilla y León, con 472 puntos, y Cantabria, con 470.

La puntuación de Madrid en esta materia también supera las registradas por Finlandia, con 469 puntos; Suecia y Alemania, ambas con 464; Estados Unidos, con 463, y Francia, con 458. Japón, con 525 puntos, y Corea, con 522, encabezan la clasificación internacional.

En Ciencias, la competencia principal de esta edición de PISA, Madrid logra 495 puntos, frente a los 477 de España, los 482 del promedio de la OCDE y los 481 del conjunto de la UE. Castilla y León, con 493 puntos, y Asturias, con 492, ocupan las siguientes posiciones entre las comunidades autónomas.

El resultado de los estudiantes madrileños en Ciencias supera los de Bélgica, con 490 puntos; Alemania, con 486, y Países Bajos y Suecia, ambos con 485. No obstante, queda por debajo de Finlandia, que obtiene 504 puntos, y de Estados Unidos, con 502.

A DOS PUNTOS DEL PRIMER PUESTO EN LECTURA

En Lectura, Madrid suma 469 puntos y queda dos por debajo de Asturias, que encabeza la clasificación autonómica con 471. Castilla y León ocupa la tercera posición, con 466 puntos.

La región supera en esta competencia en 18 puntos la media española, de 451; en ocho el promedio de la OCDE, de 461, y en diez el total de la UE, de 459. También obtiene una puntuación mayor que Suecia, Alemania, Lituania, Francia y Noruega, aunque se sitúa por debajo de Finlandia y Estados Unidos.

Los resultados del informe deben interpretarse teniendo en cuenta que los datos de Cataluña solo representan al alumnado que realizó la prueba y no pueden utilizarse para comparaciones con otros territorios, debido a que quedó excluido un 23,2% de su alumnado.

MENOS ALUMNOS EN LOS NIVELES BAJOS

Más allá de las puntuaciones medias, el informe señala que Madrid presenta la menor proporción de estudiantes españoles en los niveles bajos de rendimiento en Lectura, con alrededor de un 23%.

En Matemáticas, el porcentaje de alumnado madrileño que no alcanza el nivel mínimo se sitúa diez puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, ninguna comunidad autónoma supera las referencias de la OCDE o la UE en la proporción de estudiantes que alcanza los niveles más avanzados de Lectura y Matemáticas.

PISA 2025 ha evaluado las competencias de unos 760.000 estudiantes de entre 15 y 16 años de 90 países. En España participaron cerca de 30.000 alumnos de 956 centros, con ampliación de muestra en todas las comunidades y ciudades autónomas.

LA COMUNIDAD CELEBRA LOS RESULTADOS

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la región pasa del cuarto al primer puesto en Matemáticas respecto a PISA 2022, del quinto al primero en Ciencias y sube una posición en Lectura. El Gobierno regional sostiene que es la primera vez que Madrid lidera el informe en España.

Estos resultados se dan a conocer con el inicio del curso 2026/27 para Secundaria o Bachillerato en la región. En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha señalado que seguirá adoptando medidas e iniciativas para "combatir" en los centros escolares "los efectos nocivos" de la ley educativa estatal LOMLOE.

Asimismo, la Comunidad ha recordado que se contará con un total de 673 docentes extra en exclusiva para reforzar las Matemáticas y la Lectura, además otros 1.200 con respecto al curso pasado para sumar más maestros y profesores que nunca en los colegios e institutos de la educación regional.