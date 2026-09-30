La Comunidad de Madrid lleva ante la Fiscalía la "ocupación ilegal" de la sede de la AVS por colectivos vecinales

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MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llevará ante la Fiscalía la "ocupación ilegal" de las instalaciones de la sede de la Agencia de Vivienda Social (AVS) por parte de un grupo de unas 40 personas que el pasado lunes accedieron a la misma "de manera forzosa y sin autorización".

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que no van a permitir estos "actos ilegales" que interfieron en el derecho de los ciudadanos a ser atendidas con normalidad.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando un grupo de unas 40 personas irrumpió en las instalaciones del organismo público "de manera forzosa y sin autorización" y "alterando el normal funcionamiento de un servicio esencial para miles de ciudadanos".

Desde el Gobierno regional resaltan que la acción provocó la ocupación de la zona de atención al público durante aproximadamente una hora, impidiendo el desarrollo ordinario de la actividad administrativa y dificultando que los usuarios pudieran realizar los trámites y gestiones para los que habían acudido a las instalaciones.

Además, esta actuación obligó a movilizar efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con el fin de garantizar la seguridad de las personas y restablecer el orden.

En este contexto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido para que se investiguen las posibles responsabilidades. En este sentido, considera "inadmisible cualquier actuación que interfiera en la prestación de los servicios públicos y vulnere el derecho de los ciudadanos a ser atendidos con normalidad".

Asimismo, el Gobierno autonómico ha resaltado que defenderá el respeto a las instituciones y a los trabajadores públicos y colaborará plenamente con la investigación para que los hechos sean esclarecidos y sus responsables identificados.