La Comunidad de Madrid tendría "una menor preocupación" si los menores de 12 años recibieran la vacuna

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha indicado que tendría "una menor preocupación" si los menores de 12 años recibieran la vacuna contra el Covid-19, pero que son las autoridades sanitarias las que lo tienen que determinar.

"He preguntado a los responsables sanitarios y todavía no hay un criterio definido y como consejero de Educación sería más sencillo. Me quitaría preocupación, pero lo tienen que decidir primero las autoridades sanitarias", ha expuesto Ossorio en declaraciones a los periodistas durante su visita al CEIP Nuria Espert, en Hortaleza.

El consejero ha expuesto que las autoridades sanitarias indican que el menor de 12 años "contagia menos, lo padece menos y las vacunas tienen efectos secundarios". "¿Por tanto, compensa vacunarlos? Lo tienen que decidir; si es que sí estaremos más tranquilos y encantados. Evitaremos que haya un conjunto de la población que no tenga vacunación y que no sea un nuevo foco de contagio", ha reiterado.

Al hilo, sobre el hecho de que la vacunación sea obligatoria para profesores, Ossorio ha incidido en que no lo es pero que en España prácticamente no existe ese problema. Otro asunto, ha explicado, es que el hecho de que una persona no se vacune vaya a suponer un foco de contagio a otra, que, en ese caso, un juez podría obligarles.