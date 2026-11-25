Archivo - Imagen de recurso del interior de un vagón del Metro de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que en 2027 la Comunidad de Madrid mantendrá "todos los recursos necesarios" para seguir con las bonificaciones a las tarifas de transporte para todos los usuarios, pero ha exigido al Gobierno de la nación que "pague sus deudas".

"Aquí lo reprochable es que una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez esté utilizando el Consejo de Ministros para poder hacer campaña política, para poder utilizar los recursos de todos para poderse pagar ese programa electoral y además tomando medidas atropelladas muchas veces creando inseguridad jurídica", ha valorado el también portavoz del Gobierno regional.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunciara que el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

En este contexto, el consejero ha cargado contra un presidente que lleva toda la legislatura "sin aprobar un presupuesto" pero al que ahora le han "entrado las prisas" y pretende que sean los españoles "los que le paguen la campaña".

Así, ha reclamado al Gobierno central que "pague sus deudas" y ha señalado que debe "más de 300 millones" por las bonificaciones de año. "Por tanto, antes de comprometerse con otras, primero que pague las de este año, y desde luego la Comunidad de Madrid va a mantener en el año 2027 las tarifas a los usuarios", ha puntualizado.