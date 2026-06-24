La Comunidad mantiene activo el nivel de "riesgo alto" por calor

Varias personas sentadas a la sombra, en Madrid Río - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desactivado el nivel 2 de 'riesgo alto' por calor en toda la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que apunta a un ligero descenso de las temperaturas para los próximos días.

En concreto, únicamente mantiene activo el nivel 1 (precaución) del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor' en la zona Metropolitana y Henares.

Este plan preventivo tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, este miércoles se llegará a 38,9°C en la zona Metropolitana y Henares y a 38,6°C en Sur, Vegas y Oeste, mientras que en la Sierra los termómetros marcarán máximas de 36,6°C.

Para la jornada del jueves, las previsiones apuntan que se alcanzarán los 33ºC en la zona Metropolitana y Henares y a 32,6°C en Sur, Vegas y Oeste. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 30,5°C.

Finalmente, el viernes las máximas previstas serán de 33°C en la zona Metropolitana y Henares y en Sur, Vegas y Oeste y de 31°C en la Sierra.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales.