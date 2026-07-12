La Comunidad mantiene el nivel de riego muy alto por incendios forestales este domingo con temperaturas de hasta 36ºC

Mapa de niveles de riesgo de incendios forestales en la Comunidad de Madrid para el 12 de julio de 2026. - ASEM112

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid (ASEM112) ha advertido de que se mantiene activado el aviso por nivel de riesgo muy alto de incendios forestales en varios puntos de la Comunidad de Madrid este domingo, cuando se alcanzarán los 36ºC en algunas zonas.

Según el mapa de previsión elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que recoge la ASEM112 en un post en la red social 'X', se trata de las zonas periféricas más orientales y occidentales de la región las que se encuentran bajo este nivel de aviso, mientras que la franja central del territorio se encuentra en riesgo moderado o bajo.

Esta alerta se produce tras una semana en la que las temperaturas máximas se han situado sobre los 40ºC en las zonas de Metropolitana y Henares; los 39ºC en Sur, Vegas y Oeste; y los 36ºC en la Sierra, llegándose a activar avisos naranjas por este fenómeno.

En este contexto, los Bomberos regionales han tenido que actuar en dos ocasiones los últimos siete días ante incendios forestales. El primero de ellos este pasado jueves en Zarzalejo, donde 21 dotaciones del Cuerpo, junto a Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid consiguieron estabilizar el fuego producido en la zona de las Canteras.

En concreto, el incendio se inició en el Camino de Prados del concejo y la superficie total afectada fue de nueve hectáreas de monte bajo y algún árbol, aunque no se necesitó desalojar a ningún vecino del municipio y tampoco hubo heridos ni intoxicados.

El segundo tuvo lugar este viernes en el municipio de Villaviciosa de Odón, en el entorno del Camino de la Zarzuela, donde 13 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tres de ellas aéreas, así como Bomberos y Agentes Forestales, lograron controlar el fuego, que afectó 15 hectáreas de pasto, matorral, vegetación de ribera y alguna caseta de campo aislada.