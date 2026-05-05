La Comunidad moviliza 500 millones de euros para la construcción de 10.000 viviendas de protección pública

El Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo Domínguez y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha firmado un convenio con Avalmadrid para la construcción de hasta 10.000 hogares de protección pública en la región, que permitirá movilizar hasta 500 millones de euros en avales para promover nuevos desarrollos residenciales de Protección Pública Básica (VPPB), Protección Pública Limitada (VPPL) y Vivienda Asequible en Alquiler.

Según recoge el Ejecutivo madrileño en un comunicado, la Comunidad aportará 15 millones en créditos plurianuales para cubrir los riesgos de las operaciones y garantizar su viabilidad. Estos fondos permitirán a Avalmadrid ofrecer "garantías a promotores y cooperativas, facilitando el acceso a financiación en mejores condiciones y favoreciendo así el aumento de la oferta de casas a precio asequible en Madrid".

Desde el Gobierno madrileño han estimado que esta colaboración generará hasta 900 millones de euros de inversión inmobiliaria en aquellos terrenos que ya cuentan con los trámites urbanísticos necesarios para iniciar la construcción en un plazo de dos años. Los recursos, adelantan, se van a canalizar hacia iniciativas tanto para alquiler como para venta.

Por su parte, Avalmadrid ya ha formalizado la primera operación al amparo de este convenio, con un importe de 8 millones de euros. Esta financiará la adquisición de un suelo en Los Ahijones, "sobre el que se edificarán 288 viviendas de alquiler protegido". Así, según el Gobierno autonómico, se "constituye el primer paso de una colaboración con impacto previsto en la ampliación del parque de hogares asequibles en los próximos años".

Los avales se enmarcan en el Plan de Choque de Vivienda 2026/27 de la Comunidad, que forma parte de su estrategia para "incrementar la oferta residencial".