La Comunidad muestra correos de la edil de Móstoles en los que habla de "discriminación laboral" y pide "amparo" al PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el presunto acoso sexual que sufrió por parte del alcalde, Manuel Bautista, en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde ya a través de su abogado.

En los emails enviados al Gabinete de la presidenta, y redirigidos al partido, la edil expone la situación "insostenible de discriminación" que está viviendo en el municipio, ante lo que pide "amparo" al PP madrileño, si bien no es hasta el octavo correo en el que se hace alusión a la palabra "acoso sexual".

Las comunicaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press tras la publicación de 'El País', arrancan con un primer correo electrónico, el 26 de febrero de 2024, en el que la concejala solicita una reunión y "amparo" frente a la "situación laboral" que estaba atravesado. En concreto, alude a la "discriminación muy grave" a nivel laboral que asegura que lleva viviendo desde mayo de 2023 y ante lo que pide "discreción".

Desde el Gabinete le responden que la presidenta no se puede reunir con ella por motivos de agenda pero le informan de que darán traslado al secretario general del PP, Alfonso Serrano, para su consideración. En un segundo correo, la edil le vuelve a pedir reunirse directamente con la presidenta debido a una "situación insostenible de discriminación", aunque aceptó reunirse con Serrano "a la mayor brevedad".

Es ya el 4 de marzo cuando la representante 'popular' mostoleña vuelve a insistir ya que asegura que nadie se había puesto en contacto con ella, un email que vuelve a enviar el 15 de marzo tras haberse reunido con Serrano y la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán (cuatro días antes), y en el que insiste en que la situación es "insostenible".

En los correos electrónicos difundidos, el 18 de marzo vuelve a enviar un mensaje e insiste en que no ha tenido respuesta además de no contar con "propuesta de solución" ante la "situación de indefensión" en la se encontraba y pidió que se valorara la apertura del protocolo de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo.

El sexto mensaje lo envía el 10 de abril volviendo a pedir "amparo e intervención" por parte del partido porque aseguraba que la situación no había cambiado, mientras que desde el PP informaron al Gabinete de una nueva reunión con ella el 16 de abril en Génova.

Es en junio cuando la concejala volvió a insistir en lo "insostenible" de la situación que estaba viviendo tras "dos meses" en los que no se tomó "ninguna medida". "La situación lejos de mejorar, ha empeorado debido a que el tratamiento de la información manifestada en las reuniones no se ha tratado con la confidencialidad y respeto que corresponde", expresó.

EL ABOGADO SE REFIERE A UNA SITUACIÓN DE "ACOSO SEXUAL"

La octava vez que se comunica con el Gabinete ya lo hace a través de un abogado en un mensaje en el que por primera vez se refiere al termino de "presunto acoso sexual o profesional" de la concejala, que pidió "amparo" al partido sin que haya una "acción correctora".

"En estas reuniones no se han garantizado los derechos (de la edil), ni se han tomado ningún tipo de medida preventiva, de cara a corregir la situación que ha venido y está sufriendo", explicó en la comunicación el abogado, en la que aludió a la falta de medidas.

Por ello, pidió que se le informara a su representante de los motivos por los que no se abrieron los protocolos internos en el PP y de "por qué no se han tomado medidas preventivas hacia la víctima ante esta situación". También, pedían que se le informara de por qué no se abrió el protocolo de acoso que rige en la Comunidad de Madrid.

En el mismo hace alusión a Ana Millán, "conocedora y responsable de gestionar esta situación" y que no tomó "ninguna medida preventiva y no gestionó ningún tipo de protocolo".

ESCRITO DE RENUNCIA

Posteriormente, la concejala remitió su escrito de renuncia al partido madrileño, el 3 de octubre de 2024, en los que manifestaba "la falta de amparo" que tuvo ante la "grave situación de acoso sexual y laboral".

"Se han producidos tres reuniones con la responsable del caso que ha designado el partido, Ana Millán, se han realizado seis escritos solicitando amparo, así como el establecimiento de los protocolos internos del partido y solicitud de intervención en esto caso; lejos de verme amparada en la situación que venía padeciendo, me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", expresó en el documento.

Posteriormente, consideró que la contestación que habían dado desde el Comité de Afiliaciones era "insultante" y un acto de "revictimización".

"El día 11 de marzo mantuve la primera reunión con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con la vicesecretaria general del PP de Madrid, Ana Millán. En la reunión que duró más de 2 horas expliqué de forma detallada, dando datos objetivos sobre la situación que estaba viviendo y proporcionando informes del desarrollo de mis funciones como concejal", explicó.

Para argumentar que la conversación era "real" citó en el mensaje algunas de las afirmaciones. Entre ellas, Millán le pregunta si "le merece la pena" por su hijos y su familia" hacer publica esta situación.

"Desgraciadamente a las mujeres, y en los pueblos como Móstoles, se utiliza la misma táctica porque estamos liadas con no sé quién... y en la mayoría de los casos esas cosas salen de dentro. Lo que no puedes permitir es que te afecte porque llevas 10 meses aguantándolo. Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir", señala, a la vez que le dice que en el PP están "para ayudarle".

En el caso de Serrano, expone unos mensajes en los que trasladaba su "máximo respeto" por lo que ella había vivido, pero alude a "un conflicto entre lo personal y lo profesional". "Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?", le pregunta, a la vez que asegura que "no es cuestión de tapar" sino que una denuncia le "afectaría" a ella misma.