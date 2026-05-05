La Comunidad niega "expulsiones" de usuarios de residencias y defiende que trabaja por "mejorar la convivencia"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asunstos Sociales, Ana Dávila, ofrece declaraciones a los medios durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha negado que se estén realizando "expulsiones" de usuarios en residencias por quejarse de las condiciones que hay y ha defendido que están trabajando por "mejorar la convivencia".

Así lo ha manifestado este martes a los medios de comunicación tras visitar el primer Centro de Atención Integral para hombres víctimas de violencia sexual al ser preguntada por los traslados de usuarios que se quejan por las condiciones de los centros residenciales.

Según 'El País', al menos una docena de usuarios han sido trasladado por quejarse de los centros. Sin embargo, la consejera ha subrayado que solo tienen constancia de tres casos en los que se ha producido un traslado por apertura de un expediente disciplinario. "Del resto, no tenemos conocimiento", ha apuntado.

Uno de ellos fue la "expulsión" de Marcelo, el usuario de 68 años que hizo huelga de hambre por la el estado de la comida. La Consejería indicó que su traslado a otro recinto se produjo porque había agredido a un compañero, aplicando así el reglamento de residencias.

Marcelo fue expedientado y sancionado con un traslado a otro centro. Tanto la agresión como el inicio del expediente fueron anteriores a la fecha en que Marcelo inició su huelga de hambre, según detallaron fuentes del Gobierno regional.

"En los casos en los que existe un expediente disciplinario la inspección actúa no solo en su labor inspectora, sino también como mediadora entre las partes. En muchos casos no hay expulsiones, lo que hacemos es trabajar para mejorar la convivencia en los centros. La labor inspectora hace también de mediación cuando existe algún asunto de carácter disciplinario o de convivencia en los centros", ha zanjado Dávila.