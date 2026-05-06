La Comunidad no entiende que el delegado pida una reunión sobre el parque Paraíso cuando "es él el competente"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que no entiende que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, haya pedido una reunión para abordar la situación de seguridad en el Parque Paraíso cuando "es él el competente" en la materia.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el mismo haya propuesto una reunión a los representantes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y vecinos del distrito de San Blas-Canillejas para analizar la situación de seguridad en torno al parque Paraíso y estudiar un posible refuerzo del plan de acción policial tras el último homicidio de un joven de 20 años.

Considera que el consejero que el delegado no necesita reunir a la Comunidad y el Ayuntamiento para que le digan "lo que él ya debería saber". Si no sabe, a su parecer, debería "dimitir como delegado" y dejar de ejercer como representante "del sanchismo".

"Él es el delegado del Gobierno y su principal función, casi es la única, es la seguridad. Por tanto no tiene que reunirse con nadie para ejercer sus competencias", ha valorado.