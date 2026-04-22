La Comunidad no renuncia al Plan de Vivienda estatal pero insiste en sus críticas y dudas sobre financiación

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras, Jorge Rodrigo y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado este miércoles que la Comunidad de Madrid no descarta asumir el Plan de Vivienda estatal, con 1.113 millones para región, pero ha insistido en sus críticas a un planteamiento que no ha sido consensuado, llega tarde y genera dudas sobre su financiación.

"Nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a asumir ese Plan de Vivienda", ha subrayado el consejero en respuesta a la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien ha reprochado el 'no' de la Comunidad al Plan Estatal de Vivienda y ha advertido que acometerá las "acciones legales y políticas" para que lo acepte.

En este sentido, el consejero ha recalcado que la Comunidad no renunciará a este plan "siempre y cuando" sea debatido en la Conferencia Sectorial, donde está representado el Ministerio y las Comunidades Autónomas, y se sepa el reparto de fondos. El plan está dotado con 7.000 millones de euros, de los que 1.113 millones corresponderían a Madrid, con una aportación del 60% por parte del Ejecutivo central y de un 40% en el caso del Gobierno autonómico correspondiente.

"Lo que queremos ver es, con profundidad, cómo va a ser el reparto, cómo va a funcionar ese plan, en qué nos va a afectar a los madrileños, y desde luego, nosotros tenemos que tener en cuenta que el 40% lo ponen las Comunidades Autónomas, que tendremos algo que decir al respecto", ha subrayado Rodrigo en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha insistido en que en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se va a "escatimar dinero" para intentar solucionar el problema de la vivienda pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que "responsabilizarse", algo que ha puesto en duda cuando se trata de un Gobierno "sin presupuestos" aprobados.

"Somos un Gobierno responsable y serio. Nosotros no vamos a negarnos, en principio, en participar y aportar la cantidad que a nosotros nos corresponde presupuestariamente. Lo que sí queremos es que se haga de una manera seria y solvente", ha dicho el consejero sobre ese esfuerzo por parte de la Comunidad que supondrá "multiplicar por seis la cantidad que hay que poner".

En la misma línea, ha insistido en las críticas al plan al haberse hecho de espaldas a las Comunidades Autónomas y que se ha hecho "de una manera errónea", según ha remarcado en declaraciones a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, Rodrigo ha recalcado que el plan ha sido elaborado de "espaldas" a las Comunidades Autónomas, que no ha sido aprobado en Conferencias Sectorial y del que se ha tenido conocimiento "a través de la prensa", y además llega tarde para un "problema de la vivienda que es fundamental". "Vamos mal y vamos tarde", ha insistido.

Entre otros "errores", ha citado a modo de ejemplo que el plan tiene una duración 2026-2030. "Estamos en el 2027 y todavía tiene que ir a la multilateral, tiene que ir a la Conferencia Sectorial, que veremos cómo nos repartimos esos millones, y después tiene que volver otra vez al Consejo de Gobierno, por lo tanto yo calculo que este Plan Estatal la Ministra de Vivienda no tomará una medida efectiva por lo menos hasta el último semestre de este año", ha explicado.

Al respecto, ha acusado al Gobierno central de no estar "haciendo nada" para solventar "la situación tan problemática" existente. "A nivel Comunidad de Madrid, no se está haciendo nada, no conocemos ni un solo ladrillo que se haya puesto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos ocho años, por lo tanto seguimos aquí con anuncios, anuncios huecos, anuncios de humo y que no sé si en algún momento veremos alguna luz al final del camino", ha reprochado al Ejecutivo.

VIVIENDA PÚBLICA BLINDADA DE POR VIDA

Finalmente, ha recordado que la Comunidad ya cumple la condición contemplada en el plan para que toda la vivienda pública que se construya este blindada de por vida. "Nosotros tenemos la protección permanente en las viviendas que gestiona la Comunidad de Madrid", ha indicado Rodrigo, quien no ve problema en esta condición "si ambas administraciones participan en la construcción de viviendas y determinan que sean permanentes públicas para siempre".

"Ahora bien, las que dependen del Gobierno de Madrid, será el Gobierno de Madrid quien determine si la protección es permanente o no, no por lo que nos lo imponga el Estado en este caso", ha advertido en cualquier caso.

Finalmente, ha remarcado que la Comunidad de Madrid seguirá trabajando para construir más vivienda e incrementar la oferta para intentar solventar los problemas de los ciudadanos. "Es a lo que estamos nosotros y es a lo que nos dedicamos y no a intentar confrontar constantemente o levantar muros en este caso. Si estuviéramos más a la gestión y no al ataque, seguramente los españoles vivirían mucho mejor", ha zanjado.