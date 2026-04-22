Óscar López celebra que Madrid haya "rectificado" en "menos de 24H" y se abra a aceptar el Plan Estatal de Vivienda

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha celebrado que la Comunidad de Madrid "ha rectificado" en "menos de 24 horas" y se abra ahora a aceptar el Plan Estatal de Vivienda.

"En menos de 24h, el Gobierno de Ayuso ha rectificado. Me alegro. Ahora estaremos atentos para que el dinero vaya a vivienda pública y no se desvíe ni a fondos buitre ni a Quirón", ha trasladado López en sus redes sociales.

Junto a este mensaje ha publicado un extracto del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno asegurando que no van a "renunciar" a este plan estatal.

Desde el PSOE habían sido muy críticos ante la negativa de Madrid a adherirse a esta estrategia aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que reportaría, según los socialistas, 1.100 millones de euros para vivienda pública en la región.

Rodrigo, por su parte, ha afirmado que no renunciará a este plan "siempre y cuando" sea debatido en la Conferencia Sectorial, donde está representado el Ministerio y las Comunidades Autónomas, y se sepa el reparto de fondos. El plan está dotado con 7.000 millones de euros, de los que 1.113 millones corresponderían a Madrid, con una aportación del 60% por parte del Ejecutivo central y de un 40% en el caso del Gobierno autonómico correspondiente.

"Lo que queremos ver es, con profundidad, cómo va a ser el reparto, cómo va a funcionar ese plan, en qué nos va a afectar a los madrileños, y desde luego, nosotros tenemos que tener en cuenta que el 40% lo ponen las Comunidades Autónomas, que tendremos algo que decir al respecto", ha subrayado Rodrigo en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha insistido en que en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se va a "escatimar dinero" para intentar solucionar el problema de la vivienda pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que "responsabilizarse", algo que ha puesto en duda cuando se trata de un Gobierno "sin presupuestos" aprobados.

"Somos un Gobierno responsable y serio. Nosotros no vamos a negarnos, en principio, en participar y aportar la cantidad que a nosotros nos corresponde presupuestariamente. Lo que sí queremos es que se haga de una manera seria y solvente", ha dicho el consejero sobre ese esfuerzo por parte de la Comunidad que supondrá "multiplicar por seis la cantidad que hay que poner".