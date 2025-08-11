La Comunidad ofrece colaboración en los incendios de CyL y advierte del "riesgo extremo" en toda España

Llama a la colaboración ciudadana para evitar nuevos fuegos

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha ofrecido este lunes a los gobiernos de Castilla y León los medios de la región para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos de Ávila, Zamora y León.

En declaraciones a los medios en Majadahonda, Novillo ha explicado que este domingo habló con el consejero del ramo en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dada la situación "complicada" en la región vecina con varios incendios activos.

La Comunidad también se ha sumado a las labores de extinción del incendio forestal declarado el viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, en la zona limítrofe con la región.

En concreto, se ha desplazado tres bombas forestales y dos mandos de Bomberos de la Comunidad de Madrid al incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región.

"Está en fase de vigilancia pero con las condiciones climatológicas podía dar algún rebrote algún susto y queríamos pues también aportarles los recursos necesarios para que ellos a su vez estos recursos propios que tienen incendio de Ávila los podían destinar a la zona norte de la comunidad autónoma y también pues ofrecerle la cobertura de un mayor territorio", ha explicado.

Igualmente, el gobierno regional ha enviado un helicóptero bombardero para colaborar en la extinción del incendio en Yeres, municipio de Puente de Domingo Florez, en la comarca del Bierzo, se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y se produce muy cerca de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural.

Según ha explicado el consejero madrileño, la Comunidad ha ofrecido esta colaboración también en el caso de Castilla-La Macha, con la que, junto a Castilla y León, comparte cinco kilómetros colindantes donde podría actuar e incluso más allá y, al mismo tiempo, ha alertado del peligro para el patrimonio mundial.

En cualquier caso, ha subrayado que se trata de un momento de "riesgo extremo de incendios" en todo el país y ha llamado a estar "muy atentos". Así, ha incidido en que también se vigila el incendio en Aranjuez para que, aunque se pudo controlar, no haya ningún rebrote.

En esta línea, ha llamado a la colaboración ciudadana. "Movilizamos a mucha gente en zonas muy peligrosas y lo que pedimos es responsabilidad para que esto no se produzca porque los daños, como estamos viendo en algunas partes, son irrecuperables o tardan muchísimos años", ha incidido.