La Comunidad ofrecerá 150 entradas gratis a los colegios de la región para los partidos del Atlético Femenino como local

Archivo - Players of Atletico de Madrid celebrates a goal scored by Synne Jensen during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid Femenino and Granada CF Femenino at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares on Janu - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado que ofrecerá a los estudiantes de la región hasta 150 entradas gratuitas de aforo general para cada partido que dispute como local el Club Atlético de Madrid Femenino, que actualmente milita en la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino en España.

Podrán beneficiarse de la iniciativa los alumnos de Institutos de Educación Secundaria (IES) y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados para impartir Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO) que formen parte del programa de Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD) de la Comunidad.

Esta iniciativa es posible gracias al acuerdo suscrito este jueves entre el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, y los apoderados del Club Atlético de Madrid S.A.D., Dolores Romero y Carlos Bucero, con el objetivo de "promover el deporte femenino", apunta el Gobierno regional en un comunicado.

De este modo, el club será el encargado de repartir y hacer llegar las entradas a los centros educativos en función de las solicitudes realizadas por estos. La Comunidad de Madrid, por su parte, informará de la disponibilidad de estas localidades al personal docente que lleva a cabo la coordinación del programa IPAFD.