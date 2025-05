La Comunidad pide a la ciudadanía poner "pie en pared" a Sánchez y decir "alto y claro" que hay un "Gobierno mafioso"

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este viernes a la ciudadanía poner "pie en pared" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a decir "alto y claro" que hay un "Gobierno mafioso" que "trata de colonizar y de controlar todas y cada una de las instituciones, simplemente para perpetuarse el poder".

Así se ha pronunciado el portavoz regional después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya convocado el próximo 8 de junio una protesta en Madrid contra la "corrupción que rodea" al presidente del Gobierno bajo el eslogan "Mafia o democracia".

"Todos tienen que poner pie en pared y decirle desde luego, alto y claro, 'no' a Sánchez. 'No' a un autócrata que está tratando de convertir nuestro país en un régimen bolivariano. 'No' a la construcción del peor Gobierno de la democracia. 'No' al desgobierno de Sánchez. 'No' al asalto a las instituciones. 'No', por supuesto, al intento de controlar al Poder Judicial", ha afirmado.

García Martín ha pedido "no normalizar" cuestiones como que el PSOE "trata de controlar" la Unidad Central Operativa (UCO). "Lo que está ocurriendo en un partido que trata de controlar a la institución como es la UCO, simplemente porque está haciendo su trabajo, no tiene precedentes en nuestro país. Por tanto, todos estamos llamados a combatir al Gobierno mafioso de Sánchez", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha subrayado que el Ejecutivo de Sánchez "está representando lo peor de la política", por ello, considera que hay que sacar "cuanto antes" su presidencia "autócrata" del palacio de la Moncloa.

"Sí a la democracia, Y eso lo tenemos que hacer todas las instituciones, todos los ciudadanos, para que este Gobierno tenga claro que no estamos dispuestos a que convierta nuestra democracia en una autocracia o en un gobierno más parecido a un régimen bolivariano", ha concluido.