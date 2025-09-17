Comunidad pide dejar "trabajar en paz" a los jueces ante administraciones que legislan para "socavar al Poder Judicial"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este miércoles dejar "trabajar en paz" a los jueces y cree que "otras administraciones" legislan para "socavar al Poder Judicial".

En declaraciones a los medios a las puertas del acto de apertura del año judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, García Martín ha trasladado el apoyo del Gobierno regional para la justicia "pueda hacer su trabajo con rigor y con independencia".

El consejero ha defendido que el Gobierno regional está dotando de "más y mejores medios" a los profesionales de este ámbito. En concreto, ha hablado de "más funcionarios con mejores infraestructuras", a la vez que ha puesto como ejemplo el proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia.

También ha citado la reforma de "todos y cada uno" de los edificios de la Comunidad de Madrid en materia de justicia como parte de una "vocación" regional para que esta pueda "hacer su trabajo con rigor e independencia".

"Ojalá otros gobiernos, ojalá otras administraciones hicieran lo propio, dejaran a la justicia trabajar en paz y no se inmiscuyeran en el poder judicial", ha censurado.

Durante el acto de apertura, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, ha reafirmado durante el compromiso de los jueces con "la independencia, la fidelidad a la Constitución y la sumisión exclusiva al imperio de la Ley", avisando que cualquier reforma está avocada al fracaso sin un aumento de jueces.