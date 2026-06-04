La Comunidad pide "liderazgo" al Gobierno para implementar una PAU "común" y competir en "igualdad de condiciones"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy, con la mayoría absoluta del PP - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha pedido "liderazgo" al Gobierno de España para implementar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "común" y que los estudiantes puedan competir en "igualdad de condiciones".

Así lo ha manifestado este jueves en su comparecencia en la Asamblea para informar sobre la organización y desarrollo del examen del curso 2025/2026, solicitada por el Grupo Parlamentario Vox.

En su intervención, Zarzalejo ha subrayado que la prueba está transcurriendo con "absoluta normalidad", sin incidencias "relevantes", con "plena coordinación" entre las universidades y "todas las garantías organizativas".

"Avanzar hacia una prueba verdaderamente común requiere liderazgo y voluntad política por parte del Gobierno de la nación. Pero esto resulta muy difícil, yo diría que imposible, con un Gobierno central que ha optado por profundizar en un modelo territorial cada vez más fragmentado y con las concesiones según a qué autonomías", ha censurado.

Considera la máxima responsable de la educación madrileña que es "difícil" hacer estos cambios cuando "lo que se quiere es un sistema perverso en el que cuanto menos exijas en la prueba, más oportunidades das a tus estudiantes".

COMPETIR EN "IGUALDAD DE CONDICIONES"

"Nosotros creemos que un estudiante madrileño debe competir en igualdad de condiciones. Creemos en el mérito, creemos en la capacidad y creemos en la igualdad de oportunidades. Y por supuesto creemos que un país que comparte universidades, títulos oficiales y movilidad académica debería avanzar también hacia unas reglas de acceso cada vez más homogéneas", ha subrayado.

En este sentido, Zarzalejo ha cargado contra la izquierda por decir que el problema "son las plazas" y ha señalado que "hasta en los países comunistas, ese modelo que tanto les gusta, también hay un acceso a la universidad". Ha pedido "dejar de atacar la iniciativa privada y hacer algo positivo por el sistema público".

"El problema que tienen ustedes es que quieren una universidad de puerta giratoria, sin ninguna exigencia. Que los alumnos se eternicen ahí en la universidad con el todo gratis, que se aprueben ellos mismos los currículos", ha lanzado.

VOX PIDE "DESTRUIR" EL SISTEMA DE 17 MODELOS

Ha sido el diputado José Antonio Fuster el primero en tomar la palabra para criticar que los alumnos madrileños "compitan por las mismas plazas que alumnos de toda España, pero no con las mismas pruebas, los mismos criterios ni los mismos niveles de exigencia".

Asimismo, ha defendido que el sistema de 17 modelos educativos diferentes con niveles de exigencia distintos y 17 selectividades diferentes debe de ser "destruido" por ser "perverso" e "inconstitucional".

LA IZQUIERDA DICE QUE LA DESIGUALDAD "EMPIEZA ANTES" DE LA PAU

Tras él, ha tomado la palabra el diputado del PSOE Horacio Díez, quien ha destacado que el PP "siempre propone" una prueba única pero luego "nunca la aplica" y ha remarcado que si le importara la "igualdad entre españoles" entenderían que la desigualdad empieza antes de la PAU y no se soluciona con un examen único.

Entiende que para solventar este problema debería aumentarse el número de plazas de las universidades públicas y garantizando una financiación adecuada. "La prueba actual tiene una estructura común, tiene unas características básicas comunes, unos criterios de evaluación también comunes, y por primera vez unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio", ha zanjado.

Por último, ha intervenido el diputado de Más Madrid Juan Varela Portas quien ha destacado que siguiendo el camino de la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE) se están acometiendo cambios para que sea una prueba "cada vez más similar en estructura y criterios de corrección con otros distritos universitarios".

"El motivo aducido por Vox para esta comparecencia es una de sus habituales cortinas de humo que solo intenta inventar falsas desigualdades territoriales que ocultan las verdaderas desigualdades sociales y económicas y así buscar discordia entre españoles de uno y otro territorio", ha lanzado.