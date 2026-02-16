Comunidad pide a Mónica García dejar de "hacer oposición a Ayuso" con Ley de Gestión Pública: "La que privatiza es ella"

La ministra de Sanidad, Mónica García - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid en la región, que deje de "hacer oposición" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para limitar la gestión privada en la Sanidad cuando, según ha recalcado, "la que privatiza es ella".

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha recordado que los hospitales de Ceuta y Melilla, que gestiona el Ministerio de Sanidad, tienen "todos los servicios externalizados", además de tenerlos "destrozados" porque no se encarga de ellos.

"La que privatiza es ella, la sectaria es ella y la que abandona la salud, la Sanidad y a sus compañeros es ella", ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que ha reseñado además que el mismo día en el que se anunciaba esa ley, se externalizó el servicio de Psiquiatría en Ceuta.

"Que dé menos consejos y que se ponga ella a trabajar en lo que gestiona. Y cuando un solo de sus indicadores sea un poco mejor que el peor de los nuestros, empezaremos a hablar", ha subrayado Matute. Al hilo, ha subrayado además que es Mónica García la que "tal vez se tendría que hacer mirar dónde va ese dinero que muchas veces no explica por carácter reservado".

En este sentido, ha puesto como ejemplo "los 60 millones que ha dado para tener un puesto en la OMS", la Organización Mundial de la Salud, o "todos los viajes que no aclara", un dinero que, según ha subrayado, podría "servir perfectamente no solo para la investigación contra el cáncer sino para que se ponga a arreglar todos los hospitales que tiene en Ceuta y Melilla".

En esta línea, ha reclamado a la titular del ramo a nivel nacional que deje de hacer oposición a la Comunidad de Madrid y "se ponga a trabajar para todas las comunidades autónomas" y para el "mayor tesoro que es el Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, ha censurado los "titulares y humo para hacer ruido" de Mónica García, con el objetivo, según ha dicho, de "no ocuparse de lo importante y hacer de candidata contraria" a Ayuso y ha defendido que el Sistema Madrileño de Salud (Sermas) es "excelente" y reconocido "en rankings mundiales". "El último, el de competitividad regional, que estamos por delante de Estocolmo, y eso es gracias a que tenemos a una Sanidad en mayúsculas. Esto es un claro ejemplo", ha apostillado.