La Comunidad pide "no frivolizar" con seguridad e insiste en que una auditoría determinará si se puede jugar en Vallecas

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha insistido este lunes que será "la auditoría independiente y visada" que ha encargado el Gobierno regional la que determine si el campo del Estadio de Vallecas es "seguro" para jugar y ha pedido "no frivolizar" con este asunto.

"Será la Comunidad de Madrid, a través de una auditoría independiente y también visada, como lo fue la primera por el Colegio de Ingenieros, la que diga que se puede jugar porque no olvidemos que estamos hablando de la seguridad de las personas y no se puede frivolizar en ese sentido", ha trasladado De Paco a los medios tras acudir a la presentación de la maqueta en relieve del Circuito Madring en la Delegación Territorial de la ONCE.

Cuando el resultado de la auditoría sea positivo en las deficiencias detectadas en la anterior, el consejero ha asegurado que se procurará que el Rayo "pueda volver lo antes posible a su estadio" y "en condiciones de seguridad y de salubridad".

En este sentido, ha aclarado que, cuando la Comunidad tenga en la mano esa auditoría, valorará "si el campo se puede volver a abrir" y ha explicado que se seguirá con el procedimiento de extinción de la concesión "porque trae causa de un incumplimiento previo".

LA RETIRADA DE LA CONCESIÓN AL RAYO

El consejero ha recordado que el Ejecutivo autonómico dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata tras conocer una auditoría que detectó "graves" deficiencias con las que "el campo no era seguro", por lo que "se cerró en menos de 48 horas con todos los informes de los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid".

Así, De Paco ha cargado contra la dirección del club, en manos de Raúl Martín Presa, por trasladar que "el problema" del Estadio "era estético y de limpieza" y no de seguridad. "Nos fiamos del club, pero ha perdido su credibilidad", ha lamentado De Paco.

EL consejero ha deslizado que el Rayo Vallecano encargó su propia auditoría al principio del expediente de extinción de la concesión, que todavía no la ha presentado ante la Comunidad.

En este sentido, cabe recordar que el enfrentamiento entre la entidad franjirroja y la Comunidad de Madrid por el estado del recinto ha escalado en los últimos días. El Rayo sostuvo que la empresa encargada de la auditoría había emitido un informe preliminar "favorable" sobre la seguridad y salubridad del estadio y reclamó que se levantara la suspensión cautelar, a lo que desde el Ejecutivo autonómico respondieron que no existe por el momento "ningún informe técnico que avale" eso.

Del mismo modo, este lunes De Paco ha vuelto a atribuir al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento. Ya en los últimos días, el consejero venía insistiendo en que el estadio "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" del equipo y el club está "absolutamente suspenso" en lo relativo al cuidado del recinto.

Sobre la probabilidad de que el Rayo Vallecano pueda disputar su duelo frente al RCD Espanyol en Vallecas, De Paco ha afirmado que "siempre hay posibilidades". "Estamos haciendo todo lo posible para agilizar los procedimientos y se ha encargado la auditoría a la misma empresa que lo hizo en su momento inicial", ha puntualizado el consejero.