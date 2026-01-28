La Comunidad pide priorizar la seguridad en el acceso a centros educativos ante la nevada en el norte y oeste

Archivo - Varios familiares colaboran en la limpieza del hielo y la nieve en las inmediaciones del colegio Amadeo Vives, en Madrid, (España), a 16 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada que se está registrando en estas áreas.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores que valoren la situación de acceso a las instalaciones. Según han informado fuentes del Gobierno regional, los alumnos y docentes que tengan dificultades para desplazarse hasta los centros deberán permanecer en sus domicilios.

No obstante, los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos escolares que ya se encuentren en sus instalaciones.