La Comunidad pide a Puente garantizar que Cercanías "funcione", con 1.500 incidencias que superan las de todo 2025

Nuevos trenes de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reclamado este lunes al ministro del ramo, Óscar Puente, garantías para que el servicio de la red de Cercanías de Madrid "funcione", tras 1.500 incidencias registradas hasta este último día de agosto que superan las contabilizadas durante todo 2025.

En declaraciones a los medios tras visitar las obras de renovación de la Plaza de la Villa de Olmeda de las Fuentes, el consejero madrileño se ha referido así a la presentación de los nuevos trenes de gran capacidad que circularán por la red madrileña de Cercanías, un acto presidido por el ministro.

"Lo que deberíamos de saber especialmente es cuántos vehículos móviles de Cercanías van a ser puestos a disposición de todos los madrileños y desde luego que el servicio de Cercanías de Madrid funcione", ha apuntado el consejero, que ha recalcado que ya se han superado el número de incidencias en la red cuando "todavía quedan muchos meses para terminar el año 2026".

En esta línea, ha reclamado al titular del Ministerio de Transportes "seguir trabajando" para mejorar el servicio y hacer "inversiones importantes en las infraestructuras" de la red, construyendo más kilómetros, algo que, ha afeado, no se está haciendo. "También es muy importante que todas las estaciones de Cercanías sean accesibles, que no lo son", ha añadido.

Así, aunque considera "perfecto" la llegada de los nuevos trenes, ha remarcado que lo importante es que "funcionen", el servicio se preste correctamente, y que se tenga "una fiabilidad de las horas a la hora de prestar el servicio y sobre todo una frecuencia importante". "No solo son vehículos nuevos, sino que tiene que funcionar el servicio de Cercanías", ha zanjado.