La Comunidad pide "recursos suficientes" para CCAA en dependencia para que la nueva ley no sea "papel mojado"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este martes "recursos suficientes" para las comunidades autónomas en materia de dependencia con el objetivo de que la nueva ley no sea "papel mojado".

En declaraciones a los medios de comunicación desde la plaza de República Dominicana, ha señalado que la ley de dependencia "si no viene acompañada de los recursos suficientes y necesarios para las comunidades autónomas, que son quienes tienen luego las competencias para poder prestar esos servicios, va a ser papel mojado".

Lo ha trasladado así el mismo día que el Pleno del Congreso vota la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, tras superar la semana pasada la votación en la Comisión de Derechos Sociales sin el apoyo del PP y Vox.

Sobre ello, el consejero ha recordado que el Gobierno debe a la Comunidad "más de 3.500 millones" por no cumplir con "lo establecido en la ley vigente", que establece que debe aportar el 50% de los costes inherentes a la aplicación de la prestación de esos servicios públicos a los ciudadanos y "no lo está cumpliendo".

"Por tanto, lo que le pedimos es, primero, que cumpla con sus compromisos y que, desde luego, aporte a las comunidades autónomas los recursos que son necesarios", ha incidido.