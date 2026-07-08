La Comunidad pide a Sánchez que retire un modelo de financiación que es "una carta de pago" al independentismo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire un modelo de financiación para las comunidades autónomas es "una carta de pago a los independentistas".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, avanzara que convocará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

El portavoz del Gobierno autonómico ha cargado contra un Gobierno que lleva toda la legislatura sin presentar presupuestos pero que ahora hace creer "que podrá aprobar unos nuevos cuando no cuenta con un apoyo parlamentario mínimo para sacarlos adelante".

Considera que no han presentado unas cuentas sino "un programa electoral pagado por todos los españoles" sabiendo que "no se van a aprobar". También, ha reprochado que el ministro vuelva a traer un modelo de financiación "que ya fue rechazado" por las comunidades autónomas y saque el debate de déficits asimétricos "simplemente para beneficiar a Cataluña".

"Cuando además, de facto, ya hemos visto que el déficit ya es asimétrico porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado nada más y nada menos que el 95% del objetivo de déficit, para que sean las comunidades autónomas, para que sean los gobiernos autonómicos, los que tengan que apretarse el cinturón", ha lamentado.

En la misma línea, García Martín ha señalado que el modelo de financiación ya fue abordado en una Conferencia de Presidentes y ha defendido que es Sánchez el que "no quiere llegar a un acuerdo" sino que lo que quiere es "pagar la factura que le ponen sobre la mesa los partidos independentistas". "Y por eso este modelo que nos trae el nuevo ministro es el mismo que ya rechazamos todas las comunidades autónomas", ha insistido.