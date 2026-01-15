La Comunidad y Plena Inclusión avanzan en la adaptación a Lectura Fácil de cerca de 60 documentos para "tender puentes"

Firma del nuevo convenio entre la Comunidad de Madrid y Plena Inclusión Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha adaptado desde 2024 cerca de 60 documentos públicos para una lectura más sencilla gracias al convenio de colaboración con Plena Inclusión Madrid, que se firmó en marzo de ese año y se renovó en noviembre 2025, con el que quieren avanzar en esta adaptación con el objetivo de "tender puente".

Este acuerdo tiene como objetivo acercar la Administración a las personas con discapacidad o con dificultades de comprensión lectora y promover su acceso a los servicios públicos. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha participado junto al presidente de esta entidad, Tomás Ángel Sancho, en una jornada celebrada en la sede de la Fundación Alas con los profesionales encargados de adaptar los textos y con los ciudadanos con discapacidad intelectual que los validan.

Según ha detallado el presidente de la entidad, han sido un total de 168 las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que trabajan como validadores de la Red Adapta de Plena Inclusión Madrid. Las entidades que participan en esta iniciativa de Lectura Fácil son Aspadir, APAMA, AMPinto y Fundación Alas.

En concreto, ha señalado que son "años de trayectoria" que muestran el "compromiso" que tienen las personas con discapacidad con la sociedad y su "talante". "Abarca contenidos con temáticas muy serias", ha apuntado, a la vez que ha hecho alusión a la dana del año pasado que demostró la importancia de adaptar a Lectura Fácil documentos de Emergencias.

"Quiero destacar de manera especial con la accesibilidad cognitiva que va más allá de adaptar documentos, sino entender que esto es un derecho y una condición imprescindible para que las personas participemos en la plena vida de la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Así, Sancho ha señalado que seguirán avanzando para conseguir "una mejora de derecho" y condiciones para las personas con discapacidad. "El lenguaje es una manera de entendernos, de querernos de comunicarnos y de aceptarnos unos a otros. Con esta tarea nos sentimos que contribuimos a la sociedad y que iremos avanzando hacia una mejor", ha señalado.

LA COMUNIDAD REIVINDICA SU "ESFUERZO Y EJEMPLO"

Por su parte, García Martín ha subrayado el compromiso del Gobierno regional "para que las personas de este colectivo tengan todas las oportunidades a su alcance" y ha destacado su "esfuerzo, ejemplo, y capacidad de superación".

"Nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo y por extensión de los profesionales que lo estáis desarrollando", ha expresado, quien ha incidido en la importancia de que todas las personas vean verdaderamente "accesible y compresible" la información que ofrecen.

Entre los documentos adaptados se encuentran folletos de exposiciones, actualizaciones de trámites en la sede electrónica regional, la guía resumen de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad, y la Guía sobre la Solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita.

Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico ha invertido cerca de 100.000 para promover las líneas de actuación enmarcadas en el acuerdo. Este convenio incluye la adaptación de las señalizaciones, cartelería, anuncios y cualquier otro tipo de instrumento informativo o de comunicación, tanto escrito como digital, para mejorar el acceso de estos ciudadanos a la Administración.

También recoge la celebración de actividades de concienciación y sensibilización con cursos, seminarios o jornadas, así como la elaboración de guías explicativas adaptadas. Además, la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid cuenta con profesionales para ayudar a las personas con discapacidad a realizar gestiones y trámites presenciales.