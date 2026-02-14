La Comunidad pondrá en marcha un órgano "pegado" a problemas de la juventud y "sin sectarismos" tras el fin del CJCM

Archivo - Estudiantes repasan apuntes antes de iniciar los exámenes del primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este trimestre la Mesa de Políticas de Juventud, un órgano "pegado" a los problemas "reales" de la juventud y "sin sectarismos" en el que los jóvenes podrán participar en "todos los proyectos" tras la eliminación del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM).

Lo ha detallado esta semana la directora general de la Juventud, Laura Castilla, en la comisión del ramo que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid, donde ha avanzado que ya han enviado cartas a todas las asociaciones juveniles de la región para recopilar propuestas.

"Será un órgano colegiado sin personalidad jurídica de asesoramiento y participación en las políticas y los proyectos. Todas las consejerías del Gobierno están participando en el acuerdo que todavía no ha salido a la luz", ha señalado.

Entre los principales fines de este nuevo foro estarán los de promover y potenciar la activación de políticas, proyectos o acciones que faciliten y mejoren el desarrollo personal, familiar, social, educativo, económico político y cultural de los jóvenes madrileños.

Considera Castilla que el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, suprimido en 2024, se estaba convirtiendo en un "instrumento para unos pocos, que lo utilizaban para sus fines particulares e ideológicos".

"En los años 80, la realidad era totalmente diferente a la que tenemos ahora y muchos jóvenes se relacionaban a través de las asociaciones. Pero eso ha cambiado y el número de asociaciones juveniles, nos guste o no, ha ido disminuyendo drásticamente", ha apuntado.

PSOE RECLAMA UN ORGANISMO "AUTÓNOMO Y LIBRE"

Sin embargo, el diputado del PSOE Horacio Diez ha criticado el cierre del CJCM, un organismo "autónomo, democrático y libre, que agregaba a representantes del tejido social de la Comunidad de Madrid". Ha añadido que la nueva propuesta va a ser un sitio donde el Gobierno regional "marcará el orden del día".

"Supongo que hasta deciden qué conclusiones se publican, qué tienen que decir y qué tienen que pensar. Ustedes, como siempre, aplicando el manual del autoritarismo participativo. Han pasado de la interlocución a la tutela y de construir comunidad a secuestrar la participación", ha censurado.

Por ello, ha reclamado que un órgano que "funcione de verdad", con un presupuesto propio porque si no, "sería un simple club de debate". También ha reclamado que emita dictámenes sobre empleo joven o vivienda y que cuente con la presencia "amplia" de asociaciones, organizaciones juveniles con bases democráticas y con vocación transformadora, organizaciones feministas, LGTBIQ+, entre otros.