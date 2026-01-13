La Comunidad pone en marcha un centro de mando que velará por la protección de los servicios públicos digitales "24/7"

1042146.1.260.149.20260113144517 La Comunidad inaugura un "centro de mando" que velará por la protección de los servicios públicos digitales "24/7" - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha Centro regional de Control de Infraestructuras Críticas (CCIC), el "centro de mando" de la región, que busca velar por los servicios públicos digitales "24/7".

"El objetivo principal es garantizar la disponibilidad, en todo momento, de todos los servicios digitales de la Comunidad. Hasta la fecha tenemos trabajando equipos en diferentes aspectos y especialidades, pero este centro va a ser el punto neurálgico donde van a estar todos ellos ubicados", ha explicado el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, este martes durante su visita a las instalaciones.

De este modo, el CCIC, que ha contado con una inversión cercana al millón de euros, está integrado por un jefe de operaciones y más de una veintena de profesionales técnicos, entre ellos ingenieros de infraestructuras críticas, analistas, consultores, especialistas en gestión de incidentes, expertos en ciberseguridad y en inteligencia artificial.

López-Valverde ha subrayado que la digitalización es la "columna vertebral" de la Administración pública y que los sistemas están "interconectados". Por este motivo, ha nacido el CCIC, el "corazón tecnológico" de Madrid, que ofrecerá una "visión centralizada" de las prestaciones.

"Este centro nos permitirá ver de forma centralizada y agregada cómo evolucionan los servicios, su uso, sus picos de actividad, sus incidencias y su rendimiento", ha añadido el consejero.

Asimismo, el centro de mandoestá ubicado en una sede "segura", dotada con continuidad, tanto eléctrica como de operador de datos, y cuenta con un servicio "24/7", que gestionará incidencias, analizará impactos, facilitará decisiones "ágiles" basadas en datos y tratará de predecir posibles ciberataques.

CENTRO REGIONAL DE CIBERSEGURIDAD

También, dentro del CCIC estará ubicada una representación del Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad, que busca reforzar la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica.

El consejero ha detallado que en el año 2025 se han neutralizado más de 45.000 ciberataques que iban contra los servicios públicos de la región. "Desde el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad se gestionará el escudo digital de la Comunidad de Madrid, que protege el ciberespacio madrileño e incorpora toda la administración y entidades locales", ha señalado López-Valverde.

VOLUMEN DE GESTIÓN

La Consejería de Digitalización proporciona servicios digitales a todos los ciudadanos y empresas de la región, dirige los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 4.000 sedes administrativas y da soporte a cerca de 200.000 empleados públicos.

Entre sus funciones se encarga, por ejemplo, de gestionar las plataformas de impuestos y atención al contribuyente; de los trámites tecnológicos de las consejerías; de la tramitación de solicitudes de becas y plazas educativas; del funcionamiento informático de museos, bibliotecas y actos culturales; de la tarjeta de transportes o de los procedimientos en materia de empleo, formación y ayudas a empresas, autónomos o emprendedores.

Asimismo, Madrid Digital realiza anualmente hasta 22.000 actuaciones para mejorar aplicaciones y otras herramientas y más de 12.000 cambios técnicos. Todo ello, se sustenta en más de 2.300 sistemas informáticos que se ubican en infraestructuras tecnológicas.