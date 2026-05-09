La Comunidad pone en marcha un programa para reforzar la vigilancia sanitaria del agua de consumo

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo 2026/30, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que regula la supervisión y el control de la calidad de este recurso natural destinado al consumo humano de cara a reforzar la protección de la población.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el documento actualiza el marco de actuación autonómico en la materia y se adapta a la normativa vigente --la Directiva 2020/2184 de la Unión Europea y el Real Decreto 3/2023-- incorporando un enfoque preventivo basado en la evaluación y gestión del riesgo.

Entre las principales novedades del Programa destaca la incorporación y consolidación de los Planes Sanitarios del Agua (PSA) como herramienta "fundamental" para identificar y controlar los riesgos desde las captaciones hasta el punto de consumo, que se aplicarán tanto en las zonas de abastecimiento como en los edificios prioritarios, tales como centros sanitarios, residencias de mayores, centros educativos u otros inmuebles de uso público.

Además, esta iniciativa detalla las responsabilidades de las distintas Administraciones, operadores y titulares de instalaciones, y refuerza los protocolos de autocontrol, que deberán mantenerse actualizados y disponibles para la autoridad sanitaria.

Por otra parte, junto con el seguimiento de la lista de observación prevista en la legislación estatal y europea, el Programa amplía el control analítico del agua de consumo incorporando nuevos parámetros y sustancias de preocupación emergente. Se trata del bisfenol A (compuesto con el que se fabrican plásticos y resinas); PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas); ácidos haloacéticos; clorito; clorato; o uranio, entre otros.

Asimismo, se refuerza el control sobre los materiales en contacto con el agua, las instalaciones con presencia de plomo, la vigilancia de la radiactividad natural, la gestión de incidencias y la calidad del agua utilizada en la empresa alimentaria.

A través de este plan, la Comunidad de Madrid busca consolidar las actuaciones de inspección, muestreo y control oficial desarrolladas por la Dirección General de Salud Pública, además de impulsar la coordinación con ayuntamientos, operadores y otras administraciones competentes.

La información sobre la calidad del agua se gestiona a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), que facilita la transparencia y el acceso de la ciudadanía a datos actualizados sobre la que consume.

El Programa es un documento abierto y flexible, que permitirá incorporar futuras actualizaciones normativas o técnicas y con el que el Gobierno regional pretende reafirmar "su compromiso con la protección de la salud pública y con el derecho de los ciudadanos a disponer de agua potable segura y de calidad, como elemento esencial para el bienestar de la población".