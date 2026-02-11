La Comunidad presenta alegaciones a la creación de nuevas plazas de jueces en España por sus "importantes carencias"

Archivo - Fachada del Juzgado de Instrucción número 2, a 10 de diciembre de 2025, en Collado Villalba, Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto para la creación de las nuevas plazas de jueces previstas para 2026 al considerar que tiene "importantes carencias", ya que aporta un "número insuficiente" para cubrir la carga de trabajo, además de no contar con "previsión presupuestaria detallada" y "sin garantías de que se acceda a ellas por oposición libre", conforme a los principios de mérito y capacidad.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha dado cuenta este miércoles al Consejo de Gobierno del contenido del informe remitido ayer al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El texto concluye que este proyecto presenta "importantes carencias técnicas, organizativas y presupuestarias" que pueden "comprometer gravemente su eficacia real y su adecuación" a las necesidades reales de la Justicia madrileña, según ha detallado también el consejero en rueda de prensa.

En primer lugar, la Comunidad de Madrid considera que el número de plazas asignadas resulta "manifiestamente insuficiente y no se corresponde con la carga real de trabajo soportada por los órganos judiciales madrileños".

El proyecto se aparta "de manera injustificada" de lo establecido en la Memoria Anual 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cifra en 142 las plazas necesarias, asignándose únicamente 69, lo que "evidencia una planificación deficiente, desproporcionada y alejada de los criterios técnicos", ha indicado.

El Ejecutivo autonómico considera imprescindible que el Real Decreto establezca, "de forma inequívoca", que la provisión de las plazas se realizará exclusivamente mediante oposición libre, conforme a los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Asimismo, cree que el proyecto "carece de una memoria económica suficiente y de una previsión presupuestaria detallada y verificable" que garantice la financiación real de las plazas creadas y de todos los gastos vinculados a su efectiva implantación.

Por último, se considera necesario que el texto concrete la fecha efectiva de entrada en funcionamiento de las plazas previstas, permitiendo a las comunidades autónomas con competencias transferidas planificar con la antelación necesaria los medios materiales, tecnológicos y de infraestructura imprescindibles para su puesta en marcha.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico solicita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes una modificación sustancial del proyecto de Real Decreto que contemple un mayor número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid.

También, que se garantice el acceso mediante una oposición libre basada en mérito y capacidad, y cuente con una memoria económica completa que permita asegurar "un despliegue real, eficaz y ajustado a las necesidades del sistema judicial".