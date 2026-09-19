La Comunidad presta una media de 11.000 servicios de intérpretes de lengua de signos al año

Archivo - Intérprete de lengua de signos - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid presta una media de 11.000 servicios de intérpretes de lengua de signos al año para facilitar la comunicación y participación de personas con discapacidad auditiva en trámites laborales, administrativos y otras situaciones.

Así lo ha informado esta semana la directora general de Atención a las Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que este año se ha producido un aumento del 20% del coste de estos servicios, dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno regional para avanzar en la accesibilidad universal.

Asimismo, ha recordado que la página web de la Comunidad de Madrid cuenta con accesos que permite convertir a voz determinados documentos, especialmente los relativos a servicios y trámites que sirven de ayuda y soporte para personas con discapacidad visual.

"Nos encontramos inmersos también en un proceso de actualización y transformación de los contenidos digitales con el objetivo de alcanzar la accesibilidad universal con su configuración como un portal de intercambio de información y como medio de difusión y sensibilización", ha recalcado Serrano.

Por otro lado, ha destacado la implantación de la aplicación móvil de discapacidad, un servicio que permite llevar la tarjeta acreditativa en el dispositivo móvil, a su juicio, una función que "se mejora constantemente, aunando efectividad y accesibilidad".

También ha puesto en valor la incorporación de competencias digitales en los currículos formativos y el uso de aplicaciones y teléfonos inteligentes en la red de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera.