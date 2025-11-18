La Comunidad primará los proyectos de residencias con equipos para telemedicina y habitaciones con oxígeno

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asunstos Sociales, Ana Dávila, ofrece declaraciones a los medios durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid primará en el Plan 40/40, el proyecto residencial que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día hasta 2030, aquellas propuestas que instalen equipos de exploración médica para telemedicina, de rehabilitación cognitiva y habitaciones con oxígeno.

Así lo ha detallado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha subrayado que también tendrán preferencia de adjudicación aquellas entidades que dispongan en su plantilla de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad.

Además, se valorará el equipamiento como cámaras de exploración general, electrocardiógrafos, tensiométros, pulsioxímetros, otoscopios, dermatoscopios y estetoscopios. También que incorporen habitaciones con instalación de vacío y de oxígeno, así como con sistemas de grúas de techo, sistemas interactivos móviles de rehabilitación cognitiva y de estimulación sensorial y sistemas para la identificación y gestión de la ropa personal de los usuarios con el empleo de tecnología.

"Se trata de un plan que avanza con fuerza, paso firme y visión de futuro con centros que se organizarán en unidades de convivencia que reproduzcan el ambiente de un hogar. Serán espacios cálidos que podrán ser personalizados por los mayores", ha subrayado la consejera.

PRIMERA RESIDENCIA, EN EL BARRIO LAS ROSAS

Dávila ha explicado que en las próximas semanas se publicará la licitación del proyecto de la primera residencia y centro de día, que se construirá en el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas de la ciudad de Madrid, que está "muy avanzada".

Una vez licitada esta primera residencia, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, publicará en diversas fases al menos otros 19 pliegos más a lo largo de 2026. Hasta el momento, se han tramitado parcelas en 13 distritos de la capital y en los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz.

Estos nuevos dispositivos se van a organizar en unidades de convivencia reducidas que reproducirán el funcionamiento, ambiente y calidez de un hogar. Serán de un máximo de 25 personas con zonas comunes, cocina, office, comedor, sala de estar, conexión gratuita a Internet y canales de comunicación permanente con los familiares.

Cada usuario dispondrá de un plan personal de atención que se revisará, al menos, cada seis meses, que recogerá su historia de vida, junto a sus preferencias y voluntades. Asimismo, cada uno contará con un profesional de referencia. A nivel arquitectónico, los nuevos centros no podrán superar las 150 plazas, con al menos un 50 por ciento de habitaciones individuales, y el resto de un máximo de dos plazas.

SERVICIO A RESIDENCIAS PRIVADAS

Por otro lado, la consejera ha anunciado que en 2026 la Comunidad de Madrid ofrecerá un nuevo servicio de consultoría para que las entidades privadas que gestionan las residencias más pequeñas, de menos de 100 plazas, puedan adaptarse con más facilidad a los nuevos estándares de calidad regionales.

En este sentido, ha recordado que hace un año se aprobó la nueva orden de acreditación, con dos años de plazo de adaptación, para mejorar los requisitos de calidad que deben reunir los centros y servicios de atención social para formar parte de la red pública.

Dávila ha subrayado que el Gobierno autonómico está desarrollando el Modelo Madrid de Atención Social, una medida centrada en las "necesidades de la persona" y reforzando todos los criterios de "calidad en el cuidado", tanto en centros sociales como en prestaciones.