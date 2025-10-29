La Comunidad priorizá una técnica de construcción industrializada en 800 viviendas sociales para familias vulnerables

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid priorizará el uso de técnicas de construcción industrializada en las futuras promociones de 800 hogares que la Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene previsto edificar y que están destinadas a familias vulnerables y con menos recursos.

Así lo ha avanzado el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante la inauguración de un foro organizado por la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI), un encuentro en el que ha recordado que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso trabaja para facilitar suelo y generar más vivienda, con el objetivo de atender la creciente demanda de inmuebles que se necesitan en la región cada año.

En esta línea, ha destacado la reciente puesta en marcha del instituto público Antonio Palacios de Formación Profesional especializado en Edificación y Obra Civil, con 110 plazas educativas correspondientes a los primeros cursos de cada grado y contribuirá a formar profesionales en los nuevos sistemas constructivos.

El foro ha reunido en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid a profesionales, empresas e instituciones públicas para analizar el papel transformador de la industrialización en la edificación y la rehabilitación eficiente.