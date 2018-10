La Comunidad prorroga el PRISMA pero no destinará dinero a obras que generen gastos corrientes a los ayuntamientos

Actualizado 25/11/2011 15:42:32 CET

La Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte dispondrá en 2012 de 544 millones de euros, un 9,89% menos que el ejercicio anterior

El vicepresidente regional y consejero de Cultura y Deportes, Ignacio González, ha anunciado este viernes que la Comunidad de Madrid va a prorrogar el Plan Regional de Inversiones (Prisma) 2008-2011, aunque se remodelará para no destinar dinero a obras que generen gastos corrientes a los ayuntamientos.

Para ello, González ha indicado que se gestionarán las inversiones previstas y comprometidas aunque, según ha indicado, "es necesario ajustar el ritmo de ejecución del programa a las actuales circunstancias económicas y presupuestarias existentes".

"No vamos a elaborar un nuevo Prisma porque está ejecutado a menos de la mitad. Vamos a hacer una prórroga, contemplada en los presupuestos. Además, lo vamos a hacer en colaboración con los ayuntamientos, pero ajustado a las necesidades de inversión y a priorizar en unas inversiones que no acaben generando gastos corriente que los ayuntamientos no pueden mantener", ha argumentado.

González ha indicado que van a seguir manteniendo el 25 por ciento del dinero a este Plan para gastos corrientes. Asimismo, ha indicado que las inversiones se han retrasado este año debido a las elecciones municipales y que el volumen de recursos destinados a Prisma será de 74 millones de euros para 2012.

En cuanto a subvenciones a municipios, mancomunidades y agrupaciones, González ha indicado que va a mantener subvenciones a las entidades locales, "si bien realizando un ajuste en las líneas de subvención que quedarán concentradas en las que tengan mayor impacto en la relación existente entre la demanda municipal y los servicios públicos prestados".

Además, el consejero ha insistido a continuar ayudando a los municipios de la región, para la creación de infraestructuras turísticas municipales, "creando así, fuentes de riqueza y de futuro alternativas para muchos de los pequeños municipios madrileños".

UN 10% MENOS DE PRESUPUESTO GENERAL

También en la comisión de Presupuestos celebrada este viernes en la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional, portavoz del Gobierno y consejero de Cultura de Deportes, ha explicado que el Área que dirige dispondrá en 2012 de un total de 544 millones de euros, un 9,89 por ciento menos que el ejercicio anterior.

En la partida presupuestaria destaca la reducción general de las subvenciones en un 10 y 15 por ciento. Algunos se reducirán y otros se eliminarán porque sus objetivos se han cumplido. "Mantenemos un criterio general establecido en todo el presupuesto, que es el de la minoración de las subvenciones a todo tipo de entidades en gastos de inversión y gastos corrientes, como ya hicimos el año pasado", ha indicado.

González ha indicado que esta decisión deriva de una reasignación de recursos por la crisis para atender los servicios sociales esenciales, y otra, basada en su convicción de que determinados sectores tienen que tender a la autofinanciación "y no pueden ser sostenidos únicamente con fondos públicos".

El vicepresidente regional ha anunciado que no se realizarán nuevas inversiones. En cuanto a los gastos de inversión del capítulo 6 son 68 millones de euros para 2012 es decir, un 29,44 por ciento menos que en 2011, sobre todo como consecuencia de la finalización de grandes obras y de la no presupuestación de obra nueva y otras inversiones, "salvo casos muy puntuales".

En cuanto a programas, los Museos y Exposiciones (programa 081), se reduce en un 12,53 por ciento, sobre todo por la minoración de las subvenciones y la disminución de los gastos corrientes. "A lo largo de 2012 seguiremos apostando por el fomento de la creación y por exposiciones de la máxima calidad y los artistas más importantes", ha afirmado.

Sobre bibliotecas, la Consejería de Cultura ha indicado que esta partida se ha reducido en un 4,36 por ciento, fundamentalmente por la reducción de las subvenciones. Se mantienen así los programas como bibliobuses, bibliometro, telebiblioteca. "Vamos a reforzar el mantenimiento y los fondos de todas las infraestructuras bibliotecarias y que las actividades y talleres, que se realizan en las bibliotecas, se puedan mantener a lo largo de todo 2012", ha dicho González.

La Promoción Cultural también ha visto reducido su presupuesto en un 10,1 por ciento, con un ahorro en alquiler de edificios de un 46,54 por ciento, "motivado por la mejor utilización de espacios propios, que ha reducido la necesidad de alquilar espacios externos", ha explicado.

PRIORIDAD EN JUVENTUD

Asimismo, el consejero ha recalcado su apuesta por mantener la actividad propia de promoción y difusión cultural y el apoyo a los festivales, las compañías, etcétera, "con las adaptaciones y ajustes que permitan asegurar la continuidad de la programación. "Continúa nuestro apoyo más decidido al tejido empresarial y a la iniciativa privada cuyo esfuerzo contribuye a que esta región se haya convertido en el mayor escenario de España", ha afirmado.

González ha destacado que un punto fundamental para 2012 es el programa de Juventud. Así, ha indicado que aunque se reduce su dotación en un 9 por ciento, se aumenta la dotación de becas formación artística, académica y lingüística, además de la creación de una nueva línea de becas de postgrado. En 2012, las becas experimentan una subida de un 92 por ciento y las ayudas para la creación de empleo estable, un 21 por ciento, ha apuntado.

Por otro lado, el vicepresidente regional ha indicado que la Comunidad "seguirá apoyando el deporte para todas las edades". Eso sí, el programa sobre actividades, tecnificación y promoción deportiva experimenta una reducción del 13,35 por ciento, fundamentalmente por aplicación del criterio general de reducción de subvenciones a las federaciones.

Igualmente, la dotación en instalaciones y eventos deportivos baja un 37,13 por ciento, fundamentalmente por la terminación de las obras de Los Espartales y las actuaciones para la implantación de césped artificial en campos de fútbol, según se desprende del proyecto de Cuentas Públicas regionales para el año que viene.

INVERSIONES EN LOCAL

Respecto al Canal de Isabel II, el presupuesto para 2012 será 425 millones de euros de inversión, de los que 280 millones se destinarán a nuevos proyectos de inversión como la extensión del sistema de abastecimiento (127 millones de euros) de los que 75 millones (el 60 por ciento) se emplearán en la construcción de nuevas redes de tuberías.

Entre las actuaciones en la red estratégica del Canal, ha destacado la construcción del Segundo Anillo de Distribución ('la M50 del Agua'), para el que se han presupuestado 20 millones de euros en el año 2012. El Plan de depuradoras, en cumplimiento de Directiva Marco del Agua (DMA), tendrá una presupuesto para el año que viene de 67 millones de euros.

También se continuará con el Plan de Reutilización de Canal, que incluye 35 instalaciones de tratamiento terciario. En el año 2012 deben acometerse, en cumplimiento de los convenios firmados, una inversión de 33 millones euros, correspondientes a obras ya comprometidas, ha apuntado González.