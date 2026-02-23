La Comunidad realizó cerca de 85.000 inspecciones a vehículos en 2025, con una caída del 19% en las denuncias

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo - EUROPA PRESS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid realizó cerca de 85.000 controles el año pasado, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024, en el marco de los cuales 8.689 vehículos fueron sancionados, lo que representa una caída del 19%.

Así lo ha indicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la presentación del nuevo Plan de Inspección del Transporte para 2026, en el que replicarán todos los objetivos contemplados en el de 2025 pero con la mirada puesta en "intentar mejorarlos".

Durante un acto celebrado en la sede de la Consejería, Rodrigo ha subrayado el importante descenso en el número de vehículos sancionados durante 2025 tras realizar casi 85.000 inspecciones, la mayoría de ellas en ruta.

En total, fueron 8.689, lo que supone 2.026 menos de las 10.715 registradas un año antes, con una caída interanual del 18,9%, unas cifras que el consejero ha calificado de "muy positivas". "Creo que el camino es el apropiado. Habiendo menos denuncias quiere decir que se están cumpliendo las normas y que desde luego estamos garantizando la seguridad de todos los usuarios", ha destacado Rodrigo.

Las intervenciones previstas por la Dirección General de Transportes y Movilidad se desarrollan tanto en carretera como en las empresas, y en colaboración con Guardia Civil de Tráfico y Policía Municipal de Madrid, así como agentes de otros municipios implicados.

En estos controles, se repasan, entre otros aspectos, los tiempos de descanso a través de los datos recogidos por los tacógrafos o la formación necesaria para la conducción de determinados modelos.

De cara al nuevo plan para 2026, presentado este lunes, se continuará incidiendo en la importancia de respetar la normativa, poniendo el foco de nuevo en el transporte de viajeros. Así, de cara al presente ejercicio, se hará hincapié en el servicio escolar y en los vehículos VTC.

REGISTRO DIGITAL DE VTC

De esta forma, ya este año se han comprobado más de 1,8 millones de rutas a través del registro digital de VTC, con el objetivo de determinar que los desplazamientos se circunscriben al ámbito permitido por el tipo de licencia, ya sea urbano o interurbano.

Además, también se ha vigilado que las 88 empresas que cuentan con diez o más autorizaciones para esta actividad cumplen con el actual reglamento que, desde el 1 de enero de 2025, exige que uno de cada diez automóviles disponibles en sus flotas esté adaptado para personas con movilidad reducida. Únicamente se han detectado siete infracciones relacionadas con esta normativa.

"Me gustaría agradecer especialmente tanto a la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad de Madrid, como al mismo tiempo a la Policía Municipal de los diferentes municipios de nuestra región, especialmente a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, el trabajo y la colaboración que prestan en este caso con la Dirección General de Transportes y con el Gobierno regional", ha zanjado el consejero.