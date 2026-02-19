La Comunidad rechaza cesar al gerente del AMAS y defiende su gestión, que va "camino del sobresaliente"

La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado cesar el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), José Manuel Miranda de las Heras, y ha defendido su gestión, que va "camino del sobresaliente".

"La Agencia Madrileña de Atención Social es referente nacional de la gestión pública de la calidad de los servicios sociales y está a la cabeza de la atención y el cuidado de nuestros mayores. En 2025 invertimos en la Agencia 236 millones de euros en sus 25 residencias y 20 centros de día, con una ejecución del 97% del presupuesto", ha defendido en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este jueves en la Asamblea.

Ha sido la diputada del PSOE Silvia Monterrubio quien ha pedido su cese tras hacerse eco de las denuncias de los representantes de las trabajadoras sobre "una situación estructural de precariedad, sobrecarga de trabajo y mala gestión, con una falta absoluta de planificación y previsión".

"Su irresponsabilidad está poniéndose en peligro al personal y los residentes, denuncian falta de personal, no cobertura sistemática de bajas y vacantes, sobrecarga extrema de trabajo y deterioro constante en la calidad asistencial. Le advierten de un escenario límite que está comprometiendo la seguridad y el bienestar de las personas mayores", ha señalado.

Asimismo, Monterrubio ha exigido al Gobierno regional de "dejar de manipular la realidad" porque "la propia inspección de trabajo ha constatado el déficit estructural de personal". Ha solicitado que "contesten a las miles de representantes de las trabajadoras agotadas que exigen dignidad es directamente indecente".

Dávila ha respondido que "no cesará" al gerente y ha exigido al PSOE que "si de verdad les interesan los mayores y quieren mejores servicios públicos, se rebelarían contra el presidente, Pedro Sánchez, que los está desguazando con tal de tratar de desviar la atención con su corrupción y con el caos de su gestión".

"Si les preocuparan los mayores, les reclamarían los 3.000 millones de euros que deben a los madrileños en situación de dependencia. Y no lo van a hacer, porque ustedes son sólo la prolongación de Sánchez en esta Asamblea. Su complicidad les va a condenar. Y serán recordados como el partido de la oposición a los madrileños", ha criticado.

Asimismo, la consejera ha apuntado que la gestión de los centros de la AMAS va "camino del sobresaliente", según las familias y los propios usuarios, que califican su nivel de satisfacción global con un 8 sobre 10. "¿A quién creemos, señoría? ¿A los usuarios y a sus familias o a ustedes, que han hecho de la mentira su programa electoral?", ha lanzado.