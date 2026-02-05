La Comunidad rechaza el "nuevo ataque" de Sánchez a la FP: "Dispara a todo lo que se mueva para crear división"

Archivo - El consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha cargado contra el "nuevo ataque" del Gobierno de España a la Formación Profesional (FP), en referencia al próximo real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados, y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de "disparar a todo lo que se mueva para crear división".

Lo ha manifestado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid un día después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya anunciado una nueva normativa para "seguir blindando" la calidad de esta formación.

"Es un nuevo ataque del Gobierno central contra la que es la gran aportación de la Comunidad de Madrid a la igualdad de oportunidades, al mercado laboral y al futuro de varias generaciones de jóvenes y también de mayores que buscan reciclarse", ha advertido.

A renglón seguido, Viciana ha acusado a Sánchez de "padecer un ataque de populismo". "Dispara a todo lo que se mueva y que le permita crear división, confusión y destrucción de las reglas del juego. Luego nos imitará, como hace siempre, tarde y mal", ha añadido.

Frente esta situación, el consejero madrileño ha prometido "proteger" la FP, la libertad educativa, la libertad de elección de los alumnos y de las familias, así como la libertad de empresa, la seguridad jurídica y "los puentes que se ha tendido durante años entre el mercado laboral y la educación".

Por otro lado, ha trasladado que la "preocupación por el futuro y por la igualdad de oportunidades" ha motivado al Ejecutivo autonómico a poner en marcha el plan de rescate de las Matemáticas, que ha beneficiado hasta el momento a 1.200 centros educativos, a 500.000 alumnos y más de 500 profesores.

"Es un plan que parte de una protección: los saberes básicos y también de una educación libre, plural y de calidad. Estamos ante una emergencia en casi todos los países de Occidente. Hay un déficit estructural de profesores de matemáticas. Pero la izquierda, como siempre, no se ha enterado de esta emergencia", ha expresado.

Asimismo, ha acusado a la izquierda de "aprovecharse de la confusión para colar su ingeniería social, como lo hace con las matemáticas con perspectiva de género, con las matemáticas socioemocionales o diluyendo las matemáticas, entre otras competencias".

"Tenemos guías para reforzar los contenidos básicos, pero también trabajamos desde nuestras competencias para recuperar profesores de matemáticas, abriendo por ejemplo las listas de interinos. Pedimos al Gobierno central que se ponga las pilas también y que tome medidas para recuperar profesores de Matemáticas. Pero para eso hace falta estar a la defensa de todos los españoles y no solamente de aquellos que le sustentan por un puñado de votos", ha zanjado.