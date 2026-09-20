La Comunidad recibe 200 solicitudes por 1,3 millones para ayudas a pymes de Sierra Oeste para liquidez y gasto corriente

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, visita un supermercado en Pelayos de la Presa - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recibido 200 solicitudes por un importe de 1,3 millones de euros dentro de la línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas por el gran incendio de este verano en la Sierra Oeste, que cuenta con una dotación total de 6 millones de euros.

Estas subvenciones, de hasta 15.000 euros por beneficiario, tienen como finalidad atender las necesidades de liquidez de las empresas, sufragar sus gastos corrientes y contribuir al mantenimiento de los empleos, dentro de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para acelerar la recuperación de la actividad en los municipios afectados.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado este domingo Pelayos de la Presa, donde ha asegurado que la Comunidad seguirá acompañando a las localidades de la zona durante el proceso de reconstrucción.

"Vamos a seguir acompañando a Pelayos de la Presa y al resto de municipios en todo el proceso de reconstrucción, tanto en esta fase más inmediata como en la que vendrá a medio plazo", ha enfatizado Albert.

En paralelo, los trabajadores autónomos pueden acceder a otra línea de ayudas, financiada con 8 millones de euros, que incluye un pago único de 5.000 euros por la reanudación o suspensión de la actividad, además de una ayuda para el abono de sus cuotas.

Hasta ahora, esta convocatoria para autónomos ha recibido 179 peticiones por un importe total de 320.000 euros. Nuevas líneas para empresas Albert ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ultima nuevas iniciativas de apoyo a las zonas afectadas por el incendio.

La principal será una línea dotada con 3 millones de euros, con subvenciones de hasta 70.000 euros para empresas que deban afrontar inversiones derivadas de los daños. Estas ayudas podrán utilizarse para la compra de maquinaria, la reparación de inmuebles o la reposición de equipamiento.

A esta medida se sumarán otros 2,5 millones de euros para convenios con los ayuntamientos de la Sierra Oeste que permitan contratar a personas desempleadas para realizar obras de recuperación.

Asimismo, el Gobierno regional prevé destinar medio millón de euros a un incentivo de 600 euros para quienes se den de alta como autónomos en 2027 en estas localidades.

Apoyo al pequeño comercio Durante su visita al supermercado Unide Market de Pelayos de la Presa, la consejera ha remarcado el respaldo de la Comunidad de Madrid al pequeño comercio madrileño.

El establecimiento recibió el pasado año 10.000 euros del programa de ayudas a pymes comerciales, artesanas y de servicios del Gobierno regional, destinados a modernizar sus instalaciones.