La Comunidad reclama la dimisión de Sánchez y Puente tras Urda: "Deben abandonar la política para siempre"

1129850.1.260.149.20261030124736 Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este viernes la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado, de momento, 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

"Ya se le han terminado las excusas y deben abandonar la política para siempre. Se lo deben a los 115 fallecidos y a sus familiares de los dos últimos accidentes ferroviarios en nuestro país", ha espetado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes, que ha aprobado, además, una declaración institucional pidiendo el esclarecimiento de lo sucedido.

García Martín ha afirmado que Puente "nunca tuvo que haber sido ministro de Transportes" y le ha acusado de estar "más pendiente" de sus redes sociales y de "insultar a otros rivales políticos" que de gestionar el sistema ferroviario español.

Pero no considera que sea únicamente cuestión de Puente, ya que, ha apostillado, Pedro Sánchez fue quien le nombró, igual que al exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el 'caso mascarillas'.

"Sánchez dejó y permitió que personajes como Koldo pudieran estar en consejos de administración de Renfe (...) Pedro Sánchez y Óscar Puente no pueden seguir ni un minuto más en política, insisto, se lo deben a las víctimas y se lo deben a sus familias", ha insistido el portavoz.

Asimismo, el portavoz del Gobierno regional ha puesto en el foco el "daño que se ha hecho a España" y la"pérdida de la confianza de los españoles" en su sistema ferroviario.

"Se podría haber evitado si se hubiera tomado nota de la catástrofe de Adamuz y por tanto se hubieran tomado las medidas oportuna", ha proseguido, para añadir que Urda "no es más que la consecuencia de llevar muchísimos años sin inversión, sin presupuestos, sin gestión".

Por último, ha destacado de "forma singular" a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, que iba en el Iryo contra el que chocó el tren de Ave y que falleció en el accidente.