La Comunidad reconoce 27 focos de gripe aviar desde octubre y defiende las medidas de protección adoptadas

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reconocido un total de 27 focos de gripe aviar altamente patógena tanto en aves silvestres como en aves de corral desde el pasado mes de octubre, cuando se registró un primer caso en Alcobendas, a la par que ha defendido las medidas adoptadas frente a una oleada de influenza aviar que afectaba a toda España y parte de Europa.

Así lo ha señalado el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo, durante su intervención en la última Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Asamblea de Madrid, donde ha precisado que la Comunidad de Madrid publicó resoluciones por cada foco detectado.

La gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria y cada foco debe confirmarse mediante el análisis en el laboratorio regional y en el laboratorio nacional de referencia antes de su notificación al Ministerio de Agricultura. Según De Oteo, la Comunidad de Madrid ha actuado en esta línea en todos y cada uno de los focos detectados en la región en los últimos meses.

La detección de un foco de gripe aviar ha ido acompañada de una serie de medidas, como la instauración de un radio de tres kilómetros para una zona de protección, y otra zona de vigilancia con un radio de diez kilómetros. Estas medidas han sido instauradas desde el primer foco en Alcobendas y aplicadas a nivel nacional.

Según el propio director general, la Comunidad de Madrid llevado a cabo cerca de 980 rastreos en explotaciones avícolas, frente a los 80 que le exigía la normativa, "doce veces más de lo obligatorio". Así, ha defendido la coordinación del Ejecutivo autonómico con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas.

PROTOCOLOS DE RECOGIDA DE AVES

La Comunidad de Madrid activó ya a comienzos de octubre unos protocolos para la recogida de cadáveres de aves con instrucciones específicas para los agentes forestales, los bomberos y las policías locales, que serían a priori los principales involucrados en la recogida de aves muertas.

Las recomendaciones incluyen el uso de guantes, mascarillas y dos bolsas, y detallan la forma adecuada en que deben ser recogidos los restos de aves muertas. Con esta explicación, De Oteo ha rechazado las acusaciones de la diputada socialista Maria Isabel Andaluz, que había acusado a la Comunidad de Madrid de "dar instrucciones pero no los medios" a los agentes forestales para la retirada de aves muertas.

La recogida de restos de aves muertas por gripe aviar fue abiertamente criticada por bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que acusaron al Ejecutivo de no brindar todos los medios ni la información necesaria para hacer frente al riesgo de contagio.

De hecho, los bomberos exigieron el cese del director general de Emergencias, Pablo Cristobal, por este asunto, quien finalmente fue relevado del cargo hace unas semanas.