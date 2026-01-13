La Comunidad recrimina a Mónica García su "cobardía" al montar un "guirigay" con Estatuto Marco y ahora apelar a CCAA

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado este miércoles a la titular de Sanidad, Mónica García, de montar "un guirigay" con el Estatuto Marco y enfrentar a la profesión sanitaria y ahora, "en un acto de cobardía importante", reclamar la postura de las comunidades autónomas al defender que se trata de competencias autonómicas.

"Desde luego lo que no puedes hacer es, una vez que has montado el guirigay, que has roto el juguete, de repente los trozos se los pongo en la habitación a mi hermano para decir que es culpa suya", ha indicado en respuesta a la carta que la ministra envió este lunes a las comunidades autónomas para conocer su posicionamiento sobre las peticiones de los sindicatos médicos del Comité de Huelga respecto al Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios desde la Consejería, Matute ha definido a Mónica García como "un oxímoron con piernas" para afear que "cabalga en la contradicción" y ha recalcado que no permitirá que se "monosee y se utilice" a las comunidades autónomas como "un instrumento de confrontación" ante "lo más preciado", los profesionales sanitarios.

En este sentido, la consejera madrileña ha trasladado su apoyo a los médicos y facultativos que este miércoles y jueves han convocado huelga para reclamar un Estatuto Marco propio. "Yo estoy al lado de los médicos, yo soy médico, y creo que es una vergüenza que se les haya sacado de la negociación y que no se hayan tenido habilidades para negociar o para hablar, desde luego con una categoría profesional que sostiene el Sistema Nacional de Salud, sin desmerecer a ninguna otra", ha subrayado.

Al hilo, ha remarcado que se "está haciendo un daño irreparable a nuestro mayor tesoro, que es el Sistema Nacional de Salud" y ha recalcado que "hay que escuchar a los médicos y hay que recoger todas las reivindicaciones que se hacen desde todos los ámbitos".

En caso contrario, ha advertido, el texto no saldrá adelante y se convertirá en "un motivo de conflicto, de caos, de guerracivilismo, de enfrentamiento y de una huelga que va a perjudicar a todo el mundo". Sobre este punto, ha recordado que los anteriores paros causaron un perjuicio de 4 millones de euros y afectaron a más de 30.000 personas en la región.

En su opinión, habría que negociar desde cero un nuevo Estatuto Marco para los profesionales sanitarios y retirar el borrador del Ministerio. En este sentido, ha abogado por un texto consensuado con las comunidades autónomas y que parta de un diagnóstico sobre cómo está el Sistema Nacional de Salud.

"En el 2030 vamos a necesitar 45.000 médicos, porque no solo hay que reponer los que se jubilan, necesitamos más médicos porque cada vez vivimos más en la Comunidad de Madrid, 87 años, porque se hacen las cosas bien, pero cada vez necesitas más atención porque pacientes que antes morían", ha apuntado Matute, que ha insistido en la homologación de títulos de extracomunitarios y ha cargado contra los problemas con la convocatoria del MIR, el próximo día 24 de enero, y que todavía no están las listas definitivas.

VIABILIDAD TÉCNICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA

Tras ello, ha reclamado hablar con Función Pública, Hacienda y el Ministerio de Trabajo para tener una memoria que determine la viabilidad "técnica, jurídica y económica". Después de todo ello, ha subrayado, se puede reunir con las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas "parcialmente" las competencias, para "hablar de la idiosincrasia de cada sistema sanitario y de cada modelo".

En este marco, la consejera madrileña ha trasladado su compromiso de trabajar para "intentar arreglar" esta situación y seguir reclamando más financiación al Ministerio de Hacienda, a cargo de María Jesús Montero, una ministra que, ha recordado, es médico de formación.

"Yo expongo el problema pero doy un montón de soluciones y pongo en evidencia la incompetencia de la ministra que está inhabilitada para gobernar", ha zanjado.