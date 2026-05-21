La Comunidad recuerda a los municipios las medidas preventivas a aplicar antes del inicio de temporada de incendios

Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid junto a un helicóptero - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha remitido una carta a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid en la que recuerda la necesidad de adoptar medidas preventivas antes del inicio de la época de riesgo alto de incendios forestales, que abarca del 15 de junio al 30 de septiembre.

En esta misiva, la ASEM112 ofrece una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Infoma 2026), incluidas las labores preventivas en terrenos municipales para minimizar la incidencia y virulencia de incendios, según un comunicado del Gobierno regional.

Asimismo, los Ayuntamientos deben informar a los particulares sobre la obligación de revisar y desbrozar la vegetación en sus parcelas y en una franja perimetral. Por su parte, los restos generados se deberán depositar en puntos limpios o en vertederos habilitados, evitando su acumulación en lugares no aptos.

En este contexto, está prohibido el uso de fuego en terreno forestal y en una franja de 400 metros circundantes, así como el lanzamiento de cohetes y artefactos pirotécnicos que puedan provocar ignición, salvo autorización expresa y siempre bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Estos requerimientos también se dan en el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Al tiempo que se incide en la necesidad de extremar precauciones en zonas de interfaz urbano-forestal y mantener operativos los medios contraincendios disponibles.

Además, para las localidades situadas en áreas de alto riesgo de incendio forestal es obligatorio elaborar un bando municipal con medidas preventivas específicas, que se recomienda al resto de poblaciones de la región.

La agencia de emergencias madrileña ha destacado también la importancia de los planes de autoprotección de urbanizaciones aisladas o alejadas de la zona urbana, así como las tareas de inspección y control por parte de los consistorios.