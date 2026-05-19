Comunidad recuerda a Rivas que el cubrimiento de 9B de Metro no cuenta con informe favorable técnico y sigue en estudio

Archivo - La Línea 9B a su paso por Rivas - AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recordado este martes al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que el cubrimiento de la Línea 9B de Metro a su paso por la localidad está en fase de "valoración" y no cuenta actualmente con informe favorable de los servicios técnicos de la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Así lo han indicado fuentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) tras la exposición pública por parte del Consistorio ripense de una maqueta de este proyecto, considerado "clave" para el futuro de la ciudad ya que permitiría eliminar la fractura urbana que genera las vías del Metro, mejorar la movilidad, reducir el impacto ambiental y generar nuevos espacios públicos para la ciudadanía.

Según el Ayuntamiento, una vez culminado, el cubrimiento del metro permitirá dar continuidad al Parque Lineal desde el Polideportivo Cerro del Telégrafo, poniendo a disposición de la ciudadanía un amplio espacio libre y renaturalizado de 2,5 kilómetros de longitud y 30 metros de ancho, con espacios para el esparcimiento. El proyecto, además, propone la creación de una cuarta estación de Metro en Rivas, que estaría ubicada en la calle de José Saramago.

Por su lado, desde el organismo dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han recalcado que dicha actuación no cuenta actualmente con informe favorable de los servicios técnicos de la Dirección General de Infraestructuras y actualmente se encuentra en fase de valoración y evaluación técnica por parte de la administración competente, por lo que no existe todavía aprobación técnica definitiva que avale su viabilidad en los términos presentados públicamente.

"La exposición pública de esta maqueta puede generar una percepción errónea entre los vecinos, trasladando la idea de que el proyecto dispone ya de respaldo técnico o administrativo, cuando dicho respaldo no se ha producido hasta la fecha", han apuntado desde el CRTM a Europa Press.

Asimismo, las mismas fuentes han subrayado que la alcaldesa de la localidad, Aída Castillejo (Izquierda Unida-Más Madrid-Verdes Equo), es "plenamente conocedora" de esta situación, al haber recibido el correspondiente acuse de recibo en el que se le trasladaba formalmente esta circunstancia.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN

El Ayuntamiento registró a principios de marzo en la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid su proyecto básico de cubrimiento de la Línea 9B de Metro y creación de una cuarta estación en la localidad, paso tras el que se abre un plazo de tres meses para recibir una respuesta por parte del Ejecutivo autonómico.

Según se destacó desde el Consistorio ripense, se trata de una actuación "estratégica" para el Consistorio con el objetivo de cerrar la brecha que la línea abre en la ciudad y que supone una intervención sobre 2,5 kilómetros lineales.

En el Pleno celebrado el pasado día 30 el Gobierno municipal anunció la consecución de una línea de financiación que permitiría iniciar las obras. En concreto, indicó que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE, CEB) ha aprobado conceder al Ayuntamiento una línea de crédito inicial de 40 millones de euros, ampliable en función de las necesidades del proyecto, y que estará disponible hasta el 30 de junio de 2030.

Desde el Consistorio se explicó que trata de una financiación en condiciones especialmente ventajosas, con tipos de interés por debajo del mercado, un plazo de devolución de hasta 30 años y dos años iniciales de carencia.